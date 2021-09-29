"Просто розважалися": в Івано-Франківську двоє чоловіків стріляли із зброї з балкона багатоповерхівки

"Просто розважалися": в Івано-Франківську двоє чоловіків стріляли із зброї з балкона багатоповерхівки

Зловмисників затримали.

Сьогодні, 29 вересня, на вулиці Товарній в Івано-Франківську двоє чоловіків стріляли з вікна багатоповерхівки. Про правопорушників поліцію повідомила схвильована місцева жителька.

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Як розповіли у пресслужбі патрульної поліції Івано-Франківської області, правоохоронці негайно прибули на вказану адресу. Жінка надала детальний опис зловмисників та вказала, з якої квартири стріляли.

Інспектори піднялись у вказану квартиру. У середині перебувало двоє чоловіків 31-річного та 32-річного віку, один з яких тримав у руках зброю.

Патрульні затримали їх. Вони зізналися, що справді стріляли, проте нашкодити нікому не хотіли, а "просто розважалися".

Нагадаємо, п'яний 39-річний львів'яни влаштував стрілянину на літньому майданчику ресторану у центрі Львова. Таким чином чоловік хотів "зробити контент для соцмереж", але замість цього отримав умовне ув'язнення.

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