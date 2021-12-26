Просто шок: у Харкові нетвереза школярка грала котом у футбол (відео 18+)

Дівчина зафутболила кота і той відлетів у стіну.
У Харківській області 9-класниця шокувала Мережу своїми діями. Вона вхопила кота і заходилася грати ним у футбол, а "процес" на телефон знімала подруга.
Шокувальне відео виклали в Мережі.
На кадрах видно, як явно нетвереза школярка на вулиці вхопила кота і копнула його ногою наче м'яч. Тварина відлетіла на кілька метрів і вдарилася в бетонну стіну.
Все це супроводжувалося сміхом як самої "футболістки", так і операторки.
"Учениця 9 класу, яка раніше стояла на обліку поліції, грає котом у футбол. Селище Печенеги, Харківська область", - підписали відео його автори.
З етичних міркувань ми не викладаємо відео знущання з тварини. Люди зі стійкою психікою можуть подивитися його за посиланням.
Про подальшу долю тварини нічого невідомо.
Поки що у поліції Харківської області на кричущий інцидент не відреагували але зважаючи на те, що правоохоронці систематично моніторять соцмережі, дівчині загрожує покарання за жорстоке поводження з твариною.
Нагадаємо, що у Харківській області по-звірячому вбили безпритульну кішку, а її труп повісили на вході до місцевої церкви.
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