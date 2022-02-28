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"Просто вдумайтесь": за 4 доби від обстрілів РФ в Україні загинули 16 дітей, ще 45 поранено - Зеленський

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"Просто вдумайтесь": за 4 доби від обстрілів РФ в Україні загинули 16 дітей, ще 45 поранено - Зеленський

скриншот з відео / Офіс президента України

Президент розповів про загибель дітей в Україні внаслідок російських обстрілів.

За минулі 4 доби внаслідок вторгнення Росії до України і ворожих обстрілів загинули 16 дітей, ще 45 дітей поранено.

Про це повідомив сьогодні, 28 лютого, президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

"Росія показала, якою вона стала. Просто вдумайтесь, у цей час російського вторгнення всього лише за 4 доби внаслідок російських обстрілів загинули 16 українських дітей. 16! 45 діточок поранено. Кожен злочин, кожен обстріл, які окупанти скоюють проти нас - згуртовують нас і наших партнерів ще більше і більше", - сказав президент.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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