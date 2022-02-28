"Просто вдумайтесь": за 4 доби від обстрілів РФ в Україні загинули 16 дітей, ще 45 поранено - Зеленський

"Просто вдумайтесь": за 4 доби від обстрілів РФ в Україні загинули 16 дітей, ще 45 поранено - Зеленський

Президент розповів про загибель дітей в Україні внаслідок російських обстрілів.

За минулі 4 доби внаслідок вторгнення Росії до України і ворожих обстрілів загинули 16 дітей, ще 45 дітей поранено.

Про це повідомив сьогодні, 28 лютого, президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

"Росія показала, якою вона стала. Просто вдумайтесь, у цей час російського вторгнення всього лише за 4 доби внаслідок російських обстрілів загинули 16 українських дітей. 16! 45 діточок поранено. Кожен злочин, кожен обстріл, які окупанти скоюють проти нас - згуртовують нас і наших партнерів ще більше і більше", - сказав президент.