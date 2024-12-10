Просто, вигідно та зручно: чому варто замовляти косметику та аксесуари з магазинів США, Європи та Канади і як Meest Shopping швидко доставляє в Україну

Аксесуари та косметика - це, здається, дрібниці, проте саме вони допомагають досягти відчуття завершеності будь-якого образу та дарують неабияку внутрішню впевненість. У період різдвяних і новорічних свят, коли хочеться потішити себе та близьких, вони стануть чудовими подарунками. А якщо купувати аксесуари та косметику на сайтах США, країн Європи та Канади, можна також суттєво зекономити.

Можливість вигідно купувати оригінальні речі

Також читайте Чому купувати у магазинах США, Канади та Європи вигідно та як у цьому допомагає сервіс доставки Meest Shopping Партнерський Матеріал

На сайтах США, Канади та країн Європи можна знайти безліч товарів, яких в Україні просто немає. Тому онлайн-шопінг на закордонних ресурсах дає можливість обрати із ширшого і якіснішого асортименту товарів.

Крім того, обирати оригінальну косметику та аксесуари відомих брендів на закордонних сайтах вигідніше, ніж на українських. Наприклад, при покупці косметики у дерматологічних клініках України, зазвичай є значна націнка на товар, а при покупці на українських сайтах є неабияка ймовірність заплатити за підробку. Натомість в онлайн-магазинах США, Канади та Європи ціни нижчі. Також там менший ризик купити підробку через пряму співпрацю платформ з виробниками і наявність ліцензій.

Ну, і зараз багато товарів продаються з великими знижками.

Онлайн-шопінг - це зручно

Онлайн-магазини за кордоном часто є мультибрендовими. На відміну від монобрендових майданчиків, що спеціалізуються на продукції лише однієї марки, мультибрендові поєднують широкий асортимент від різних виробників, що дозволяє покупцям обирати з більшого розмаїття товарів в одному місці.

Із доставкою також не виникне труднощів. Спеціальний сервіс Meest Shopping багато років працює, доставляючи товари до України швидко і вигідно.

Як працює Meest Shopping

Meest Shopping доставляє з магазинів США, ЄС та Канади. Так, аксесуари та косметику також можна придбати саме через Meest Shopping. Зокрема, у каталозі Meest Shopping представлені магазини:

Amazon;

Fenty Beauty

Sephora

Kylie Cosmetics

The Ordinary

Lush

INGLOT

CLINIQUE

Lookfantastic

Makeup Revolution

Rare Beauty

Bobbi Brown

Colour Pop

Laura Mercier

Shiseido

EOS та багато інших.

Цей перелік далеко неповний, адже Meest Shopping доставляє з 11 країн світу, тому точно вдасться обрати щось на свій смак.

Як оформити доставку

Щоб замовити та отримати товари з сайтів, які не здійснюють прямої доставки в Україну, потрібно виконати кілька простих дій. Спочатку слід зареєструватися на платформі Meest Shopping або завантажити мобільний застосунок myMeest Shopping. Після реєстрації користувач отримує віртуальні адреси складів сервісу за кордоном особистий ID-номер, а також підбірку найкращих знижок у популярних магазинах.

Далі необхідно самостійно придбати товар в іноземному інтернет-магазині, як зазначено в інструкції на сайті Meest Shopping, й просто створити акаунт на сайті магазину, де ви плануєте здійснити покупку, й під час оформлення замовлення вказати як адресу доставки склад Meest Shopping у країні покупки.

Далі необхідно самостійно придбати товар в іноземному інтернет-магазині, як зазначено в інструкції на сайті Meest Shopping. Просто під час оформлення замовлення потрібно вказати адресою доставки склад Meest Shopping у країні покупки, а біля імені, прізвища чи в іншому рядку додати ID-номер.

Коли замовлення прибуде на склад Meest Shopping, користувач отримає повідомлення про це. Далі потрібно лише вказати дані для доставки в Україну та оплатити послугу. Усі операції можна зручно здійснити як через вебкабінет, так і через мобільний застосунок. Після доставки посилки в Україну надходить сповіщення на електронну пошту чи у мобільний застосунок. Все, можна забрати своє замовлення та насолоджуватись покупками!

Meest Shopping робить шопінг у США, Європі та Канаді не лише можливим, а й вигідним і комфортним, адже доставить ваші онлайн-покупки з тих іноземних інтернет-магазинів, які не мають прямої доставки в Україну.