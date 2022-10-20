"Просто вигрібають все місто": у Херсоні окупанти вантажать авто екстрених служб і переправляють їх на лівий берег

Окупанти грабують Херсон і вивозять все, що можуть, на лівий берег.

Російські окупанти, відчуваючи, що ЗСУ вже близько, вирішили очистити Херсон від службового та цивільного транспорту. Вони вивозять пожежні авто та легковики.

Про це повідомив херсонський журналіст Костянтин Риженко.

"Руські на територію судозаводу згоняють пожежні машини і вкрадені цивільні машини, вантажать їх на баржу для переправлення на лівий берег. Просто вигрібають все місто", - написав він.

Нагадаємо, що ЗСУ поступово звільняють від окупантів населені пункти Херсонщини. Через це окупанти та колаборанти почали нервувати і оголосили про переміщення цивільного населення на лівий берег Дніпра. Гауляйтер Володимир Сальдо пояснив такі дії тим, що ЗСУ хочуть підірвати дамбу на Каховській ГЕС.

Російські окупанти можуть атакувати Каховську ГЕС, але звинуватити у цьому ЗСУ. Підтоплення, які можуть стати наслідком атаки, ЗС РФ може використати, як пояснення відступу з Херсонщини, вважають в американському Інституті вивчення війни.

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