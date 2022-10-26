Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Просто якийсь "чорний" тиждень для тікток-військ: після Херсонщини ЗСУ "закобзонили" кадирівців на Луганщині

Дата публікації
Перегляди
8808
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Просто якийсь "чорний" тиждень для тікток-військ: після Херсонщини ЗСУ "закобзонили" кадирівців на Луганщині

Фото: Associated Press

Кадирівські тіктокери отримали на горіхи від ЗСУ на Луганщині.

Тіктокерам Кадирова, які постійно ховаються на другій лінії оборони, а записують тіктоки, ніби з "нуля", останніми днями не вдається сховатися від ЗСУ. Вчора вночі на їхній "знімальний майданчик" прилетів вибуховий спецефект від ЗСУ на Херсонщині, а пізніше українські артилеристи насипали їм "софітів" на Луганщині.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"За уточненою інформацією, в результаті точкових ударів артилерії Сил оборони, в населеному пункті Новоіванівка Луганської області знищено склад боєприпасів та понад 10 так званих “кадирівців”. В населеному пункті Сватове також знищено до 10 окупантів та близько 5 вантажних автомобілів з боєкомплектом", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що секретар РНБО Олексій Данілов порадив "кадирівцям" забиратися геть з України і боротися за незалежність Ічкерії.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
8808
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація