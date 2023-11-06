Мовний скандал з Фаріон: екскомандир "Азову" жорстко відповів філологині

Жорін закликав поліцію звернути увагу на провокативні заяви Фаріон і наголосив, що вона діє "за ФСБшними методичками".

Екскомандир полку "Азов", заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін різко відреагував на нову скандальну заяву Ірини Фаріон про спілкування військових ЗСУ російською мовою.

У своєму Telegram-каналі він вперше опублікував пост російською мовою, спеціально звертаючись до Фаріон.

"Никто тебе не давал права открывать рот в сторону бойцов "Азова", Третьей штурмовой или любого другого подразделения украинской армии. Поэтому просто иди ты на**й!", – йдеться в повідомленні.

Вже українською Жорін закликав поліцію звернути увагу на провокативні заяви Фаріон, яка, на його думку, "розколює українське суспільство за ФСБшними методичками".

Нагадаємо, що українська мовознавиця та екснардепка від "Свободи" Ірина Фаріон звинуватила військових, зокрема бійців "Азову", через те, що вони спілкуються російською мовою.

Зокрема, Фаріон заявила, що не вважає "азовців" українцями, бо вони не спілкуються українською.

У соцмережах українці обурилися такою заявою і стали на захист російськомовних військових ЗСУ.