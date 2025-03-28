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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
981
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1 хв

Просування росіян на Харківщині: у ЗСУ назвали головну мету окупантів

Загарбники намагаються витіснити ЗСУ з позицій.

Автор публікації
Олена Капнік Олена Капнік
Місто.

Місто. / © Associated Press

Головна мета армії Російської Федерації у Харківській області - це Вовчанськ. Окупанти штурмують місто щодня.

Про це заявив речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Павло Шамшин.

“Ситуація на Харківському напрямку протягом останнього тижня суттєвих змін не зазнала. Якщо говорити про точки активності окупантів, то їхньою головною метою залишається Вовчанськ”, - наголосив він.

За словами Шамшина, росіяни не залишають спроб витіснити підрозділи Сил Оборони України за межі міста. Втім, спроб форсувати річку Вовча наразі не фіксується, додав він.

Інша точка напруги - це район населеного пункту Дворічна, це на північ від Куп'янська. Там росіяни продовжують свої спроби переправляти свої піхотні підрозділи на правий берег річки Оскіл.

Як повідомляли аналітики проєкту DeepState, ситуація в районі Лимана загострюється. Ворог активно чинить тиск на Ямполівку, мав поступ у Тернах та майже повністю окупував населений пункт.

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