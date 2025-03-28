Просування росіян на Харківщині: у ЗСУ назвали головну мету окупантів

Місто. / © Associated Press

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Головна мета армії Російської Федерації у Харківській області - це Вовчанськ. Окупанти штурмують місто щодня.

Про це заявив речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Павло Шамшин.

“Ситуація на Харківському напрямку протягом останнього тижня суттєвих змін не зазнала. Якщо говорити про точки активності окупантів, то їхньою головною метою залишається Вовчанськ”, - наголосив він.

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За словами Шамшина, росіяни не залишають спроб витіснити підрозділи Сил Оборони України за межі міста. Втім , спроб форсувати річку Вовча наразі н е фіксується, додав він.

Інша точка напруги - це район населеного пункту Дворічна, це на північ від Куп'янська. Там росіяни продовжують свої спроби переправляти свої піхотні підрозділи на правий берег річки Оскіл.

Як повідомляли аналітики проєкту DeepState, ситуація в районі Лимана загострюється. Ворог активно чинить тиск на Ямполівку, мав поступ у Тернах та майже повністю окупував населений пункт.

Дата публікації 14:36, 24.03.25 Кількість переглядів 41 Знищили вертольоти, вибили ворога: ЗСУ має успіхи на передовій