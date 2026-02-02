ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
Кількість переглядів
469
Час на прочитання
1 хв

Просування росіян та вибухи у Черкасах: головні новини ночі 2 лютого 2026 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Російські військові

Російські військові / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 2 лютого 2026 року:

  • РФ активізувала атаки на стику Запорізької та Дніпропетровської областей: під загрозою ключова лінія оборони Читати далі –>

  • У січні РФ окупувала 245 кв км території України: де ворог тиснув найбільше Читати далі –>

  • У Черкасах пролунали вибухи: що сталося Читати далі –>

  • РФ просунулася біля Добропілля та Приморського — оновлені дані з фронту Читати далі –>

  • Трамп заявив, що може змусити країни погасити борги перед ООН "одним дзвінком" Читати далі –>

