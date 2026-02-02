- Дата публікації
-
- Укрaїнa
- 469
- 1 хв
Просування росіян та вибухи у Черкасах: головні новини ночі 2 лютого 2026 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 2 лютого 2026 року:
РФ активізувала атаки на стику Запорізької та Дніпропетровської областей: під загрозою ключова лінія оборони
У січні РФ окупувала 245 кв км території України: де ворог тиснув найбільше
У Черкасах пролунали вибухи: що сталося
РФ просунулася біля Добропілля та Приморського — оновлені дані з фронту
Трамп заявив, що може змусити країни погасити борги перед ООН "одним дзвінком"