"Просування немає, але інтенсивність боїв вкрай висока": у Зеленського звернулися до союзників

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна потребує паритетної з РФ кількості зброї.
В Україні необхідно різко нарощувати військове виробництво. Країна потребує насичення паритетної кількості зброї якнайшвидше.
Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.
"Без ілюзій. Позиційної війни немає (просування немає, але інтенсивність боїв вкрай висока), ознак "заморозки" немає. РФ не вирішила своїх основних завдань (серед яких знищення суверенної держави, захоплення і юридичне закріплення чужих територій, фільтрація/депортація і знищення великих груп нелояльного населення) і тому продовжує ескалацію", - заявив він.
Подоляк наголосив, що Росія кидає на війну всі свої ресурси, а війна такого роду має тільки військове рішення.
"Тому ще раз: давайте без ілюзій, просто сидіти і чекати не вийде, все одно доведеться різко нарощувати військове виробництво і насичувати Україну паритетною кількістю зброї. Що швидше, то ефективніше і то краще виглядатиме ситуація", - написав він.
Нагадаємо, російська армія намагається прорвати оборону ЗСУ за підтримки авіації на декідбкох напрямках. Так, на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському протягом 30-31 березня на фронті відбулося 53 бойових зіткнення.
Читайте також:
- Наступ окупантів: в Естонії оцінили загрозу
- Росія переплачує 60% через санкції проти військової промисловості – розвідка Британії
- У Повітряних силах пояснили "затишшя" між масованими і потужними ударами росіян