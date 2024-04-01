"Просування немає, але інтенсивність боїв вкрай висока": у Зеленського звернулися до союзників

В Україні необхідно різко нарощувати військове виробництво. Країна потребує насичення паритетної кількості зброї якнайшвидше.



Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

"Без ілюзій. Позиційної війни немає (просування немає, але інтенсивність боїв вкрай висока), ознак "заморозки" немає. РФ не вирішила своїх основних завдань (серед яких знищення суверенної держави, захоплення і юридичне закріплення чужих територій, фільтрація/депортація і знищення великих груп нелояльного населення) і тому продовжує ескалацію", - заявив він.

Подоляк наголосив, що Росія кидає на війну всі свої ресурси, а війна такого роду має тільки військове рішення.

"Тому ще раз: давайте без ілюзій, просто сидіти і чекати не вийде, все одно доведеться різко нарощувати військове виробництво і насичувати Україну паритетною кількістю зброї. Що швидше, то ефективніше і то краще виглядатиме ситуація", - написав він.

Нагадаємо, російська армія намагається прорвати оборону ЗСУ за підтримки авіації на декідбкох напрямках. Так, на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському протягом 30-31 березня на фронті відбулося 53 бойових зіткнення.

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