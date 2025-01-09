Просування росіян та рух ворожих безпілотників: головні новини ночі 9 січня 2025 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Ворог атакував Україну безпілотниками: перебувайте в укриттях Читати далі –>
- Стало відомо, де просунувся ворог - Deep State Читати далі –>
- До Капітолію намагався проникнути чоловік з мачете та ножами Читати далі –>
- Стало відомо, скільки восени 2024 року росіяни вбили цивільних в Україні - ООН Читати далі –>
- Вночі Бєлгородщина постраждала від атаки безпілотників Читати далі –>
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