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Просування росіян та рух ворожих безпілотників: головні новини ночі 9 січня 2025 року

Просування росіян та рух ворожих безпілотників: головні новини ночі 9 січня 2025 року

Росіяни намагаються просунутися вперед / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:

  • Ворог атакував Україну безпілотниками: перебувайте в укриттях Читати далі –>
  • Стало відомо, де просунувся ворог - Deep State Читати далі –>
  • До Капітолію намагався проникнути чоловік з мачете та ножами Читати далі –>
  • Стало відомо, скільки восени 2024 року росіяни вбили цивільних в Україні - ООН Читати далі –>
  • Вночі Бєлгородщина постраждала від атаки безпілотників Читати далі –>

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