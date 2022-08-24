Просування Росії можна виміряти в метрах на тиждень, а не в кілометрах - Бен Воллес озвучив втрати РФ в Україні

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив сьогодні, що Росія перебуває в "дуже крихкому" становищі.

Просування йде черепаховими кроками, а втрати - величезні.

Про це він сказав в ефірі BBC Radio 4, повідомляє The Guardian.

"Сьогодні вранці я розмовляв із керівниками своєї розвідки, ви знаєте, просування Росії можна виміряти в метрах на тиждень, а не в милях. Вона шліфує на невеликих частинах країни, намагаючись просунутися – це абсолютно протилежно триденній спецоперації, яку РФ рекламувала на початку цього, 6 місяців тому", - сказав Воллес.

Він додав, що втрати РФ в Україні колосальні.

"Якщо об’єднати загибель, поранення, дезертирство – це понад 80 000 їхніх збройних сил. Це 80 000 за шість місяців порівняно з 15 000, які вони втратили за десять років в Афганістані. Я вважаю, що ми перебуваємо в ситуації, коли Росія перебуває в дуже крихкому становищі", - сказав Воллес.

Він додав, що Україна випереджає Росію за духом і моральними якостями її захисників.

"Перш за все, в Україні вже була моральна складова, як ми це називаємо, в обороні, і якщо ви подивитеся на моральний стан українських сил, ви знаєте, він набагато випереджає моральний дух Росії та її погано тренованих військ", - сказав Воллес.

Нагадаємо, міністерка оборони Іспанії заявила, що війна буде затяжною і Росія може знову атакувати Київ.

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