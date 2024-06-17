Просування Сил оборони в Серебрянському лісі є плацдармом для визволення Луганщини: експерт про майбутні плани

Такі просування можуть бути побудовою плацдарму для подальшого визволення Луганщини.

Просування українських військових в Серебрянському лісі на Луганщині - дуже дошкульне для Кремля в політичних аспектів. Нові позиції Сил оборони на цій ділянці фронту можуть стати плацдармом для подальшого просування та деокупації області.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив військовий експерт Петро Черник.

“Такий плацдарм цілком може бути оформлений. І він почав формуватися. Розуміємо, що кілометр на два – це ротний опорний пункт, і це дуже непогано. Але насправді тут є дуже серйозний ідеологічно-політичний момент. Тому що це Луганщина. Росіяни ніяк не можуть вийти на адміністративні кордони області, яка здебільшого, в основному десь на 99% окупована”, - пояснив Петро Черник.

Він також додав, що для Росії в політичному сенсі просування українських військових в Серебрянському лісі - це дуже серйозно та дошкульно.

Нагадаємо, що 12-та бригада спеціального призначення "Азов" спільно з 1-ю бригадою оперативного призначення "Буревій" Національної гвардії України провели наступальні дії у Серебрянському лісництві на Луганщині.

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