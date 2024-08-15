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Просування ворога на Донеччині та вибухи в українських містах: головні новини ночі 15 серпня 2024 року

Просування ворога на Донеччині та вибухи в українських містах: головні новини ночі 15 серпня 2024 року

Дрони продовжують надокучати українцям / Фото: ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • Стало відомо, які населені пункти окупував ворог - Deep State Читати далі –>
  • Влада Курської області оголосила про евакуацію великого селища Глушково та прилеглого району Читати далі –>
  • Окупанти обстріляли Херсон: одна людина загинула та 10 отримали поранення Читати далі –>
  • Уночі Україною рухалися ворожі дрони: де було чути вибухи Читати далі –>
  • Окупанти проводять заходи деструктивного впливу на ТОТ України Читати далі –>

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