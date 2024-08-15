Просування ворога на Донеччині та вибухи в українських містах: головні новини ночі 15 серпня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Стало відомо, які населені пункти окупував ворог - Deep State Читати далі –>
- Влада Курської області оголосила про евакуацію великого селища Глушково та прилеглого району Читати далі –>
- Окупанти обстріляли Херсон: одна людина загинула та 10 отримали поранення Читати далі –>
- Уночі Україною рухалися ворожі дрони: де було чути вибухи Читати далі –>
- Окупанти проводять заходи деструктивного впливу на ТОТ України Читати далі –>
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