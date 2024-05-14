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Просування ворога на Харківщині та "приліт" у Бєлгороді: головні новини ночі 14 травня 2024 року

Просування ворога на Харківщині та "приліт" у Бєлгороді: головні новини ночі 14 травня 2024 року

Неспокійна ніч була у росіян. / Фото: із соцмереж

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • Що відбувається на Харківщині: Генштаб представив нічне зведення Читати далі –>
  • Ворог просунувся біля Вовчанська та захопив Лук'янці - Deep State Читати далі –>
  • Deep State: аналітики показали візуальне підтвердження перебування ворога в Огірцевому Читати далі –>
  • У Росії переконують, що під "обстріл ЗСУ" потрапило село Читати далі –>
  • У Бєлгороді - "приліт": перші подробиці Читати далі –>

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