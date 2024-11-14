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Просування ворога на сході, нічні вибухи у Харкові: головні новини ночі 14 листопада 2024 року

Просування ворога на сході, нічні вибухи у Харкові: головні новини ночі 14 листопада 2024 року

Війна в Україні / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • Ворог просувається на сході: окупував ще один населений пункт - DeepState Читати далі –>
  • У Харкові вночі пролунали вибухи — Терехов Читати далі –>
  • Кремль намагається диктувати умови майбутніх переговорів і хоче повної капітуляції України - ISW Читати далі –>
  • Російські загарбники атакували Україну ударними БпЛА Читати далі –>
  • ЗСУ відбили пʼять атак ворога на Курщині - DeepState Читати далі –>

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