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Просування ворога в Кураховому та польоти ударних дронів: головні новини ночі 4 січня 2025 року

Просування ворога в Кураховому та польоти ударних дронів: головні новини ночі 4 січня 2025 року

Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:

  • Україну знову атакували безпілотники: куди прямують Читати далі –>
  • Курахове: ворог захопив повністю та закріпився у приватному секторі біля ТЕС - воєнний оглядач Читати далі –>
  • Зеленський привітав нове скликання Конгресу США та Джонсона з переобранням Читати далі –>
  • Коригувальниця ударів ворога по Харкову отримала 10 років тюрми - СБУ Читати далі –>
  • Уночі в Україні прогриміли вибухи: де було гучно Читати далі –>

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Українські бійці показали повітряний бій із ворожим безпілотником

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