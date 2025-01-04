Просування ворога в Кураховому та польоти ударних дронів: головні новини ночі 4 січня 2025 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Україну знову атакували безпілотники: куди прямують Читати далі –>
- Курахове: ворог захопив повністю та закріпився у приватному секторі біля ТЕС - воєнний оглядач Читати далі –>
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- Коригувальниця ударів ворога по Харкову отримала 10 років тюрми - СБУ Читати далі –>
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