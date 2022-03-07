Просував в Україні ідеї "руського міра": СБУ спіймала агента ФСБ (фото, відео)

Також українська спецслужба встановила московського координатора цього агента.

СБУ затримала агента Федеральної служби безпеки Росії, який просував в Україні ідеї "руського міра". У агента був псевдонім "Гєлєн", а його куратор - співробітник ФСБ Щипіцин Олександр В’ячеславович.

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"Ця особа має документи прикриття на ім’я Шипулін Олександр Володимирович та нібито працює у Казанському інституті Євразійських та міжнародних досліджень", - інформують у Службі безпеки України.

Він займався пошуком мікробіологічних лабораторій подвійного призначення, збором інформації про суспільно-політичну ситуацію в Україні, та проведенням інформаційних операцій, вигідних агресору.

Також українська спецслужба встановила московського координатора цього агента.

Ним виявився офіцер 5-ї Служби Департаменту оперативної інформації ФСБ РФ Хрустальов Сергій Миколайович. Наразі з агентом ФСБ працюють контррозвідники та слідчі СБУ. Його взято під варту.

листування агента ФСБ

листування агента ФСБ

Нагадаємо, спецслужба у Києві затримала директора одного з підприємств Дніпра, який працював на ФСБ. Він повідомляв дані про українських військових і фінансував "ДНР".