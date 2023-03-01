Просвердлили жертві руку шуруповертом: у Дніпрі затримали розбійників, які маскувалися під тероборонівців

Семеро мешканців Дніпра представлялися військовослужбовцями територіальної оборони міста та вимагали у своїх жертв гроші.

Працівники ДБР спільно з Національною поліцією України затримали злочинну групу, яка займалася розбоєм у Дніпрі. Зловмисники вривалися до помешкань та катували людей, вимагаючи віддати грошові кошти та цінне майно.

Про це повідомили у середу, 1 березня, у пресслужбі ДБР.

Під час одного з розбоїв бандити виламали двері та вдерлися до житла мешканців міста. Вони жорстоко били їх та вимагали $2 тисячі.

“Щоб отримати гроші нападники просвердлили руку потерпілому його ж шуруповертом. Після цього вони обшукали квартиру та забрали усі речі, які їм сподобались... Не отримавши грошей, члени банди зв’язали потерпілим руки й відвезли до гаражів, де продовжили бити та вимагати готівку”, - повідомили жорстокі подробиці одного з нападів правоохоронці.

Награбоване майно та кошти розбійники ділили між собою.

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Загалом за фактами незаконного позбавлення волі із заподіянням потерпілим фізичних страждань, вчиненого за попередньою змовою, розбою в умовах воєнного стану, а також вимагання про підозру повідомили 7 учасникам банди.

У них було проведено 21 обшук, виявлено велику кількість зброї, боєприпасів, вибухівки, а також речі потерпілих, які вилучені як докази злочинної діяльності.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Санкція інкримінованих статей КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України викрила на корупції начальника Одеського управління експертиз та досліджень спеціалізованої лабораторії Держмитслужби. Посадовець налагодив механізм систематичного вимагання грошей з бізнесменів.

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