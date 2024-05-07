Просять собі дітей і шукають бабусь, щоб одружитися: як ухилянти "косять" від мобілізації

Схеми, які деякі чоловіки вигадують, аби тільки ухилитися від служби, подекуди шокують.

Що понавигадували за останній час - дивіться в ексклюзиві TSN.ua.

Шахрайські схеми у розквіті

Вже 18 травня набуде чинності новий закон про мобілізацію. По всіх регіонах країни вже зараз формуються шалені черги на оновлення даних. І поки одні днями вистоюють у чергах, аби оновити дані чи мобілізуватися до війська, інші вигадують схеми, як відкосити від служби.

За останніми даними, в рази побільшало бажаючих одружитися з жінками, що мають інвалідність. На такі дії чоловіки наважуються в надії виїхати за кордон або бути звільненими від мобілізації. Доходить навіть до того, що оголошення про фіктивний шлюб можна знайти у соцмережах, таких пропозицій - сотні.

Якщо ще пів року тому за такі послуги деякі ухилянти пропонували тисячу доларів США, то зараз розцінки зросли вдвічі або навіть втричі. Зросла й кількість таких об’яв. Якщо раніше протягом тижня їх публікувалося 3-4, то зараз спільноти налічують по декілька оголошень щодня.

Якщо фіктивний шлюб звільняє від мобілізації та дає можливість виїхати за кордон – суми тепер стартують від 5000 доларів США та досягають. Якщо шлюб допомагає лише уникнути мобілізації, але не дає права виїхати за кордон, то в середньому ціна коливається від 2000 до 3000 доларів. Словом, мережу Інтернет захопили спеціальні групи з оголошеннями, їх можна знайти зараз у всіх соціальних мережах.

Жінки пишуть самі про свою інвалідність і пропонують чоловікам одружитися, щоб ті "відкосили" від мобілізації. Багато у цих групах і чоловіків, які шукають "дівчину, жінку, та хоч бабусю з інвалідністю". Наприклад, днями в одній з таких спільнот чоловік на ім’я Олексій поцікавився в інших користувачів, чи не буде юридичних перешкод йому, 32-річному військовозобов’язаному, якщо він одружиться з 64-річною бабусею. На це запитання інший користувач відповів йому в чаті, що, ймовірно, такою ситуацією можуть зацікавитися у РАЦСах.

Що ще вигадали?

Своєю чергою інші користувачі таких спільнот наводять приклади, що один з військовозобов’язаних намагався укласти фіктивний шлюб з жінкою, яка старша за нього на 28 років, але державні реєстратори начебто відмовилися реєструвати шлюб після того, як поставили низку запитань майбутньому подружжю.

Як з’ясував ТСН.ua, деякі автори оголошень шукають самотніх вагітних жінок. Військовозобов’язані пропонують їм за певну винагороду записати дитину після пологів на себе як на чоловіків. Як повідомляють у таких спільнотах, ці чоловіки мають двох своїх дітей, а третю дитину шукають для того, щоб не бути мобілізованими.

Ласий шмат для шахраїв

Ну а ще чимало у цих групах і шахраїв. Вони використовують різні схеми для виманювання грошей - прикидаються дівчиною і починають листування, просять гроші на квиток, щоб приїхати до нареченого або передоплату за фіктивний шлюб, а ще використовують методи фішингу - крадіжку особистих даних користувача. Та не враховують ці чоловіки та жінки ось що.

Сам собою фіктивний шлюб не є порушенням законодавства в Україні. Він не заборонений законом і при виявленні такого союзу, який не тягне за собою певні наслідки, його можуть просто анулювати. Такий шлюб визнається неправомірним і набуває за рішенням статусу недійсного. Однак у ситуації з фіктивними шлюбами для відстрочки від мобілізації або виїзду військовозобов'язаного за кордон під час воєнного стану, наслідки та покарання можуть бути дуже суворими.

Як можуть покарати за брехню?

Наприклад, можна отримати статтю за шахрайство. Або за ухилення від військової служби. В обох випадках обійтися штрафом буде неможливо. Стаття 336 ККУ України про ухилення від призову на військову службу під час мобілізації може потягнути виправні роботи та навіть тюремний строк - до 4 років. Також на таких фіктивних молодят поширюється стаття про надання неправдивої інформації та обман уповноважених органів, а це виправні роботи на строк до 2 років, арешт на 6 місяців або обмеження волі на строк на 2 роки.

Крім того, при виїзді за кордон може додатися ще одна стаття - за порушення правил перетину державного кордону. Адвокат Андрій Межирицький, який знається, зокрема, на питаннях мобілізації, в коментарі для ТСН.ua підкреслив, що якщо чоловік, наприклад, береться оформлювати на себе чужу дитину, то несе юридичну відповідальність за неї. Крім того, ця дитина буде мати такі ж права, як і рідні діти, наприклад, у питанні спадщини та аліментів. А щодо фіктивних шлюбів, у тому числі з молодиків із пенсіонерками, то це Андрій Межирицький коментує так:

"Якщо обидві сторони стверджують, що їхній шлюб не фіктивний, то ніхто нічого не зробить. Але, звісно, в таких діях є ознаки шахрайства та внесення недостовірних відомостей до офіційних документів. Немає законних підстав. Можливо, РАЦСам дали вказівку прискіпливіше до цього ставитися, але це поза законом. Різниця у віці не є підставою для відмови в реєстрації актів цивільного стану", - мовиться в повдомленні.

Нові правила від 18 травня

Законопроєкт про мобілізацію по-новому Верховна Рада України ухвалила 11 квітня, Зеленський його підписав і вже від 18 травня закон набуде чинності. Від цього моменту відповідно до ухваленого закону, в чоловіків призовного віку – від 18 до 60 років – з'являється низка зобов'язань.

Так, під час мобілізації чоловіки призовного віку зобов'язані мати з собою військово-обліковий документ і пред'являти його за вимогою уповноважених осіб. До інших обов'язків також належить:

уточнення облікових даних через центри надання адміністративних послуг або електронний кабінет;

явка за викликом до ТЦК та СП для військового обліку, медогляду, визначення призначення на особливий період;

повідомлення про причини неприбуття у визначений термін;

обов'язкове прибуття на збірні пункти за викликом або повісткою;

можливе залучення до оборонних робіт і виконання мобілізаційних завдань;

надання майна, будівель, транспорту Збройним силам, іншим військовим формуванням, силам цивільного захисту з компенсацією вартості державою;

призовники та резервісти мають приписуватися до військових частин або формувань для проходження служби.

Також діє заборона на відправлення за межі України чи передавання транспортних засобів, призначених для доукомплектування Збройних сил України.

Нагадаємо, в Україні можуть мобілізувати кожного 10-го чоловіка відповідного віку. Таке припущення в коментарі для ТСН.ua висловив колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов.

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