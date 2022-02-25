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Просять у місцевих їжу і бензин: у російських окупантів під Конотопом закінчилось пальне в танках 

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Просять у місцевих їжу і бензин: у російських окупантів під Конотопом закінчилось пальне в танках 

qha.com.ua

Окупанти також займаються мародерством.

У російських окупантів під Конотопом в танках закінчилось пальне. Вони також голодні та навіть займаються мародерством. 

Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ. 

"Після важких боїв і значних втрат рашистські окупанти зупинилися поблизу Конотопу. У них проблема з пальним та постачанням. Танкісти ходять з каністрами і намагаються купити пальне. Солдати окупаційних військ вимагають їжу у місцевого населення. Зафіксовано випадки мародерства закладів торгівлі зі сторони російських окупантів. На околицях містечка знаходиться близько 40 одиниць спаленої російської техніки. Можете допомогти окупантам паливом з цукром. Стосовно харчування російських солдатів рекомендацій не даємо. Ви самі все знаєте", - йдеться у повідомленні ЗСУ. 

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