Просять у місцевих їжу і бензин: у російських окупантів під Конотопом закінчилось пальне в танках

Просять у місцевих їжу і бензин: у російських окупантів під Конотопом закінчилось пальне в танках

Окупанти також займаються мародерством.

У російських окупантів під Конотопом в танках закінчилось пальне. Вони також голодні та навіть займаються мародерством.

Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.

"Після важких боїв і значних втрат рашистські окупанти зупинилися поблизу Конотопу. У них проблема з пальним та постачанням. Танкісти ходять з каністрами і намагаються купити пальне. Солдати окупаційних військ вимагають їжу у місцевого населення. Зафіксовано випадки мародерства закладів торгівлі зі сторони російських окупантів. На околицях містечка знаходиться близько 40 одиниць спаленої російської техніки. Можете допомогти окупантам паливом з цукром. Стосовно харчування російських солдатів рекомендацій не даємо. Ви самі все знаєте", - йдеться у повідомленні ЗСУ.