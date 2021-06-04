Протаранив таксі і збив пішохода: у Рівному шукають водія, який втік з місця ДТП

Постраждалі в ДТП перебувають у лікарні, а поліція розшукує водія.

У Рівному з численними травмами залишаються у лікарні потерпілі у великій аварії. Винуватця ДТП і досі розшукують оперативники.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.Ранок.



На кадрах з камери спостереження видно, як позашляховик ігноруючи червоний сигнал світлофора вилетів на жваве перехрестя. Там протаранив таксі, а потому збив ще й пішохода. Кермувальник з місця аварії втік. Дав драпака і ще один пасажир з позашляховика – це ТСН відомо з власних джерел.

Чоловіки залишили у автівці 25-річну пасажирку з переломом основи черепа та крововиливом. Нині вона у реанімації. Там перебуває і пасажир таксі. Його водій та пішохід у травматології. Відомо, що власника позашляховика копи уже встановили, наразі перевіряють чи саме він був за кермом.

Новини України: з численними травмами залишаються у лікарні потерпілі у великій аварії в Рівному

Нагадаємо, що у Рівному розшукують водія позашляховика, через якого постраждали четверо людей, а сам він із місця аварії втік. При цьому покинув у салоні пасажирку з розбитою головою.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання