Страйк польських перевізників: яка ситуація на пунктах пропуску

Блокада польських протестувальників, може тривати довго, щонайменше до кінця поточного року.

Після того, як польські перевізники розпочали страйк на пунктах пропуску поліція країни почала допомагати водіям українських вантажівок об’їхати заблоковані підступи.

Про це інформує RMF.FM.

Зараз на двох стоянках у Млинах та Грушовицях на перетин кордону чекають понад 550 вантажівок. Польські мітингарі пропускають через кордон легковий та пасажирський транспорт, гуманітарну і військову допомогу для України а для вантажівок встановили обмеження – один автомобіль у годину.

"Вантажівки в колонах у супроводі поліції, по 25 штук за раз, рухаються автострадою А4 прямо до кордону", - мовиться у повідомленні.

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Варто зазначити, з огляду на те, що українські вантажівки тепер просто об'їжджають протест, вся демонстрація втрачає сенс. Досі ми поводилися дуже ввічливо і мирно. І далі вважаємо, що так має бути, але не буду приховувати, що хлопці, які мерзнуть в осінню погоду, дуже роздратовані ситуацією, що склалася.

"Ми опинилися на узбіччі", – каже Томаш Борковський із Комітету захисту транспортних перевізників та роботодавців.

Нагадаємо, блокада польсько-українського кордону, судячи із заяв польських протестувальників, може тривати довго, щонайменше до кінця поточного року.

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