Протест у Петропавлівській Борщагівці: у Нацполіції пояснили, чому не заходили до будівлі

Інцидент в Петропавлівській Борщагівці / © Дмитро Лубінець

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Заяви жінки, яка представлялася медикинею та розповідала про нібито зламаний хребет під час інциденту в Петропавлівській Борщагівці, не відповідають дійсності. За версією слідства, ці твердження були спрямовані на дискредитацію політичного керівництва та військових, а також підбурювали людей до загострення конфлікту.

Про це заявив виконувач обов’язків голови Національної поліції України Максим Цуцкірідзе під час брифінгу 3 листопада

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За його словами, правоохоронці виявили трансляцію подій у TikTok. Водночас офіційних повідомлень про проведення мітингу до поліції не надходило, хоча цього вимагає законодавство. Також правоохоронці не отримували заяв про вчинення злочинів у будівлі, біля якої зібралися люди.

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Цуцкірідзе пояснив, що поліція не могла самостійно зайти на територію об’єкта, оскільки він має статус військового. Для цього потрібна була санкція суду. Під час перевірки встановили, що на місці перебували 26 осіб, четверо з яких заявили про намір надавати медичну допомогу.

За словами очільника Нацполіції, учасники акції завдавали шкоди правоохоронцям. Однак поліція вирішила не застосовувати силу, щоб не допустити кровопролиття. Наразі встановили 16 осіб, яких у поліції назвали радикально налаштованими. Їхнім діям ще надають правову оцінку.

Окремо Цуцкірідзе прокоментував присутність на місці так званої медичної бригади. За його словами, люди представлялися медиками та заявляли про намір допомагати постраждалим, однак згодом правоохоронці з’ясували, що вони не мають стосунку до медичної діяльності.

Також поліція перевірила використання бренду, під яким працювали ці люди. З’ясувалося, що автомобілі, які використовувалися, вже продали, а їхній власник підтвердив, що заборонив використовувати назву та бренд.

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Наразі слідство встановлює осіб, які долучилися до подій на початковому етапі та, за версією правоохоронців, сприяли розгортанню конфлікту й радикалізації учасників.

Цуцкірідзе зазначив, що поліції вдалося максимально стримати загострення ситуації, навіть попри втрату майна, зокрема автомобілів.

Що відомо про жінку, яка здійняла скандал із заявами про «заручників»

Щодо жінки, яку називали «медикинею», у поліції стверджують, що вона перебувала на місці на прохання родички чоловіка, який самовільно залишив військову частину (СЗЧ). За попередніми даними, протягом цього місяця вона проводила розвідку місцевості та відправляла туди водія.

Правоохоронці також заявили, що поширені нею твердження про травмування хребта були неправдивими та використовувалися для дискредитації військових і політичного керівництва.

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Також раніше називали її ім’я — Валентина Молода. Вона здійняла скандал із заявами про «заручників» у будівлі та представлялася лікаркою, власницею клініки «Мед-Престиж». За три дні до цього жінка разом із водієм провели розвідку будівлі, біля якої виникли протести. Про це ТСН розповів керівник Офісу президента України Кирило Буданов.

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