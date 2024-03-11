Протести на українсько-польському кордоні: фермери не пропускають вантажівки та планують нове блокування

На українсько-польському кордоні продовжується ускладнення дорожнього руху для вантажівок. Протестувальники від сьогоднішнього дня, 11 березня, з 9:00 не пропускатиму вантажівок через пункт пропуску “Угринів” в напрямку Польщі.

Про це повідомили в пресслужбі ДПСУ.

Як зазначається, протестувальники не пропускатимуть вантажівки через пункт пропуску “Угринів” в напрямку Польщі. На виїзд з Польщі пропускатимуть по чотири вантажні автомобілі щогодини.

“Крім того, 13 березня протестувальники планують поновити блокування вантажівок у напрямку пункту пропуску “Корчова-Краківець”. На напрямку пунктів пропуску “Дорогуськ-Ягодин”, “Зосін-Устилуг”, “Долгобичув-Угринів”, “Хребене - Рава-Руська”, “Медика-Шегині” обмеження руху для вантажних транспортних засобів продовжується. Рух легкових транспортних засобів та автобусів на всіх напрямках не обмежується”, - розповіли в ДПСУ.

Пізніше українські прикордонники уточнили, що перед пунктом пропуску “Зосін-Устилуг” протестуючі на виїзд з України не пропускатимуть жодної вантажівки. На в'їзд в Україну польські ферми пропускатимуть по 6 вантажних автомобілів щогодини.

Нагадаємо, що протести польських фермерів, які вже другий місяць блокують український кордон, набувають загрозливих масштабів і далекі від завершення.

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