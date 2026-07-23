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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
10
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Протести через відставку Федорова тривають восьмий день поспіль: що відомо про мітинги (фото)

У Києві біля театру Франка знову зібрався мітинг на підтримку Михайла Федорова.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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8-й день мітингів на підтримку Федорова

8-й день мітингів на підтримку Федорова / © соцмережі

У четвер, 23 липня, у Києві та низці інших українських міст уже восьмий день поспіль проходять мітинги проти звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони України.

Про це повідомляє «Суспільне».

Восьмий день мітингів на підтримку Федорова — що відомо

У столиці мітингувальники традиційно зібралися поблизу Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. Учасники акції прийшли з українськими прапорами та плакатами, а ввечері кількість присутніх сягала кількох сотень людей.

Головною вимогою учасників протесту залишається відновлення Михайла Федорова на посаді очільника Міністерства оборони України.

Окрім столиці, аналогічні акції протесту відбулися й в інших великих містах України, зокрема в Дніпрі, Харкові, Львові, Івано-Франківську та Одесі.

8-й день мітингів на підтримку Федорова — фото

8-й день мітингів на підтримку Федорова / © із соцмереж

8-й день мітингів на підтримку Федорова / © із соцмереж

8-й день мітингів на підтримку Федорова / © із соцмереж

8-й день мітингів на підтримку Федорова / © із соцмереж

8-й день мітингів на підтримку Федорова / © із соцмереж

8-й день мітингів на підтримку Федорова / © із соцмереж

8-й день мітингів на підтримку Федорова / © соцмережі

8-й день мітингів на підтримку Федорова / © соцмережі

8-й день мітингів на підтримку Федорова / © соцмережі

8-й день мітингів на підтримку Федорова / © соцмережі

8-й день мітингів на підтримку Федорова / © соцмережі

8-й день мітингів на підтримку Федорова / © соцмережі

8-й день мітингів на підтримку Федорова / © соцмережі

8-й день мітингів на підтримку Федорова / © соцмережі

8-й день мітингів на підтримку Федорова / © соцмережі

8-й день мітингів на підтримку Федорова / © соцмережі

Звільнення Федорова — що відомо

Нагадаємо, Михайло Федоров, який останні шість місяців очолював Міноборони, 15 липня пішов у відставку. Після звільнення він публічно піддав гострій критиці Олександра Сирського та підтвердив, що наполягав на усуненні головнокомандувача з посади.

Через звільнення у багатьох містах України відбулися мітинги на підтримку Федорова.

Згодом Федоров заявив, що не погодиться обійняти жодну іншу державну посаду, окрім посади очільника Міністерства оборони України.

За даними джерел NYT, Володимир Зеленський не планує поновлювати Михайла Федорова на посаді очільника Міноборони та має намір висунути іншу кандидатуру.

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Дата публікації
Кількість переглядів
10
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