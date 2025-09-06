Протести на польсько-українському кордоні: знімальна група ТСН потрапила під блокування дороги

Кордон / © УНІАН

У Польщі 6 вересня розпочалися протести на кордоні з Україною. Знімальна група ТСН в автобусі потрапила під блокування дороги мітингувальниками, які ходили по пішохідному переходу.

Про це повідомляє ТСН.

Автобус з пасажирами пропустили через 20 хвилин.

Кадри надали кореспонденти ТСН Євген Гладун та Валерія Ковалінська.

Як ми зазначали, у суботу, 6 вересня, на українсько-польському кордоні відновилися протести. Польські мітингувальники перекрили рух вантажного транспорту перед пунктом пропуску «Медика», що навпроти українського «Шегині». Обмеження, за попередніми оцінками, триватимуть щонайменше шість годин.

За даними ДПСУ, блокування розпочалося о 12:50 за київським часом. Наголошується, що протест стосується винятково вантажних автомобілів. Натомість легковий транспорт та автобуси перетинають кордон у звичному режимі, без затримок.

Раніше ми писали про те, що невдовзі на зовнішніх кордонах Європейського Союзу запрацює нова система в’їзду/виїзду (EES). Правило діятиме від 12 жовтня 2025 року. Система замінить штампи у паспортах на цифрову біометричну реєстрацію. Нововведення стосуватиметься короткострокових поїздок — до 90 днів протягом будь-яких 180 днів.

До бази вноситимуться такі дані: фото обличчя, відбитки чотирьох пальців (від 12 років), інформація із закордонного паспорта, дата та місце в’їзду/виїзду й випадки відмови у в’їзді.

Додається, що для проходження процедури пасажирам автомобілів потрібно буде виходити з транспорту, а у поїздах все залежатиме від пункту пропуску. Слід також враховувати, що відмова надати біометричні дані стане підставою для відмови у в’їзді до ЄС.