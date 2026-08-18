Протести за Федорова тривають, а Зеленський готує нових міністрів: нардепи назвали кандидатів

Протести на підтримку Федорова / © Associated Press

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У вівторок, 18 серпня, президент України Володимир Зеленський планує внести до Ради кандидатури Євгенія Хмари та Андрія Сибіги на посади міністрів оборони та закордонних справ.

Про це повідомляють народні депутати Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк

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За даними нардепів, голосування щодо призначення Хмари та Сибіги на посади в Міноборони та МЗС буде в парламенті у середу, 19 серпня.

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Железняк додав, що сьогодні у кандидатів на відповідні посади будуть зустрічі з фракціями.

Також він зауважив, що Євген Хмара, колишній тимчасовий виконувач обов’язків голови СБУ та ексначальник Центру спеціальних операцій «Альфа», піде на голосування не у статусі військового, а як цивільний.

Додамо, що законодавство передбачає, що міністр оборони України має бути цивільною особою, тобто чинний військовослужбовець не може бути призначений міністром оборони.

«Ганьба»: під Радою простести за Федорова

По Україні тривають протести на підтримку колишнього міністра оборони Михайла Федорова. Протестувальники вимагають повернути його в оборонне відомство.

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У вівторок, 18 серпня, Рада проводить перше пленарне засідання після канікул. Під стінами будівлі кияни зібралися на акцію на підтримку Федорова. Учасники прийшли з плакатами «Поверніть Федорова», «Прозорі рішення», «Годі втрачати наш час». Вони закликають владу дослухатися до їхніх вимог.

У Мережі публікують відео, на яких учасники протесту зустрічали нардепів, які повернулися з канікул, криками «Ганьба».

Дата публікації 14:45, 18.08.26 Кількість переглядів 7 Нардепи вийшли із канікул: їх зустріли криками "Ганьба" під стінами Ради

Відставка Федорова та тривалі акції по Україні — останні новини

Нагадаємо, в Україні понад місяць тривають масові протести проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони. Акції відбуваються у Києві та інших регіонах. Під час крайнього протесту люди скандували гасла: «Федоров», «Стоїмо, стояли й будемо стояти», «Слухати народ — це потужно», «Реформи, а не схеми».

Попри протести, за даними ЗМІ, які знайомі із цим питанням, президент Володимир Зеленський не планує слухати народ та повертати Федорова на посаду міністра оборони.

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