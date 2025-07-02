Протезування, «Вільні хвилі» та доступ до освіти: як у Метінвесті повертають ветеранів до мирно життя

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Про це розповіла представниця Групи Метінвест Зоя Гейнце на конференції «Кадри вирішують: нова архітектура економіки відновлення», яку організував аналітичний центр We Build Ukraine.

За її словами, з 2014 року через Сили оборони України пройшли майже 11 тисяч співробітників Метінвесту. Зараз в армії служить приблизно 8 тисяч працівників, а тисяча людей вже повернулися до роботи на підприємства. Для них компанія розробила цілісну систему адаптації: на її реалізацію торік було спрямовано $250 тисяч, а цього року фінансування збільшили до $550 тисяч.

Система реінтеграції ветеранів охоплює психологічну та фізичну підтримку, допомогу з відновленням після поранень. Зокрема, приблизно 140 військовослужбовців і цивільних вже пройшли протезування та відновлення. А в Запоріжжі та Кривому Розі діє програма реабілітації через плавання «Вільні хвилі» від олімпійця Дениса Силантьєва.

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Для ветеранів, які не можуть повернутися на попередню посаду, передбачена можливість пройти перекваліфікацію або здобути освіту в університеті Метінвест Політехніка. Зараз там навчаються 26 ветеранів, зокрема оборонці Маріуполя в межах проєкту «Серце Азовсталі».

– Окрім роботи з ветеранами, ми паралельно працюємо з колективами. Адже не ветерани мають адаптуватися до суспільства, а суспільство – до ветеранів, – підкреслила Зоя Гейнце.

Зокрема, програму «Лідерство під час війни» пройшли понад 1100 керівників, а програму «Герої поруч» – понад 12,5 тисяч працівників. Відеокурс зі спілкування з ветеранами, створений із військовою психологинею Оленою Нікольською, переглянули понад 16 тисяч співробітників компанії.

Як відомо, Метінвест Ріната Ахметова є рекордсменом серед приватних компаній з працевлаштування ветеранів в Україні. У співпраці з проєктом «Серце Азовсталі», компанія цьогоріч започаткувала нову програму з фізичного та психологічного відновлення захисників – «Ветеранський кемпінг». У межах програми цьогоріч заплановано відновлення для трьох груп, по 12 ветеранів у кожній. Тривалість змін – 10 днів. На реабілітацію співробітників, які після служби у війську повернулися до роботи на підприємствах, компанія спрямує понад 1,6 млн грн.

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