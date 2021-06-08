"Та який ти нах*р герой?": б'юті-майстриня з Чугуєва накинулася з лайкою на українських військових

Жінка пояснила, що обурена зовнішнім виглядом і поведінкою військових, мовляв вони ходять "смердючі, брудні, обригані і бухі по місту".

У Чугуєві Харківської області майстриня з нарощування вій публічно образила українських військових, назвавши їх "обриганими виродками", які нібито незрозуміло, проти кого воюють. Відео стрімко розлетілося Мережею. Сама ж жінка заявила, що її нібито неправильно зрозуміли, адже вона мала на увазі конкретний випадок.

На своїй сторінці в Instagram Яна Ковальова опублікувала в сторіс гнівні коментарі на адресу військових Збройних сил України. Жінка заявила, що не розуміє проти кого вони воюють і за що їх можна поважати, тому що військові нібито ходять "смердючі й обригані".

"Та блін - це ганьбище! А що сказати хорошого? Те, то вони смердючі, брудні, обригані, ходять бухі по місту або обдовб*ні. Де цей військовослужбовець, якого можна поважати за щось? Які вони герої? Та який ти нах*р герой? Проти кого вони воюють? Не чіпайте мене з цієї теми. Я можу розмотати будь-кого і кожного", - заявила Ковальова.

Далі жінка продовжила нарікати і додала, що "ненавидить цих тварюк".

"Ненавиджу цих тварюк, просто ненавиджу. По-іншому я і сказати не можу. І ми їм платимо податки. Ось цим нахлібникам, які сидять і ніх*ра не роблять. Таким, блін, виродками, які не хочуть працювати. Наркоманам та алкашам, які йдуть туди", - сказала вона.

Згодом Ковальова записала ще одне відеозвернення і уточнила, що не розуміє обурення, адже насправді нібито мала на увазі не всю українську армію, а конкретну людину.

"Мені дзвонять якісь чоловіки і пред’являють за те, що я образила всю українську армію. Вибачте, а де це було сказано? Я конкретно говорила за конкретних людей і за конкретну ситуацію. Не потрібно зараз все перекручувати і виставляти мене в поганому світлі. Я цього не говорила" - підсумувала жінка.

Наразі майстриня з нарощування вій зробила свій аккаунт в Instagram приватним.

"Ненавиджу цих тварюк": б'юті-майстриня з Чугуєва на відео назвала українських військових "обриганими виродк*ми"

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання