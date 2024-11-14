"Проти мене розгорнули замовну кампанію. Знаю, хто за цим стоїть і чого насправді прагне" – Геннадій Боголюбов

Останнім часом одна за одною з'являються публікації, які намагаються викривити бізнесову діяльність Геннадія Боголюбов. У цих матеріалах фігурують різні компанії, події, часом десятирічної давнини. Проте всі вони мають спільну рису - свідомо містять неправдиву інформацію.

Автори викривляють факти, посилаються на документи, що стосуються інших осіб, цитують судові ухвали, які не мають жодного відношення до справи, і відверто маніпулюють темою війни.

З огляду на помітну регулярність, з якою з’являються подібні публікації й те, що джерелами зазвичай виступають одні й ті самі видання стає зрозуміло, що все це складові однієї замовної кампанії.

"Для мене очевидно, що проти мене розгортається замовна кампанія. Дехто старанно намагається змалювати мене та мій бізнес у спотвореному вигляді, щоб скористатися ситуацією та просунути власні корпоративні інтереси. Знаю, хто стоїть за цим і не планую залишатися осторонь", – зазначив Геннадій Боголюбов.

Ось лише кілька прикладів неправдивих інформаційних вкидів, які розвалюються при першій же перевірці наведених в них фактів.

Декілька днів тому в медіа вийшла публікація, в якій Геннадія Боголюбова звинувачують у начебто володінні полімерним бізнесом в росії та сплаті до бюджету країни-агресорки значної суми податків.

В публікації заявляють, що петербурзька компанія АТ "Петрус" є філією виробничої фірми "Ретал", яка випускає полімерну продукцію, начебто афілійована з Геннадієм Боголюбовим.

Намагаючись звучати переконливо, автори пов’язують багато різних і не завжди правдивих даних в єдиний ланцюг, аби вибудовати враження про зв'язок між цими фірмами та Геннадієм Боголюбовим і його бізнес-діяльністю.

Насправді Геннадій Боголюбов не має полімерного бізнесу в росії, як і будь-якого іншого. Він припинив будь-яку участь у кіпрській компанії "Ретал" ще в 2016 році і не володіє нею. Так само він ніколи не був учасником і не має ніякого відношення до кіпрської компанії Pet.Rus Plastic Holdings Ltd.

Намагання пов'язати українського бізнесмена Боголюбова з кіпрською компанією Pet.Rus Plastic Holdings Ltd через якихось працівників кіпрських сервісних провайдерів, які спеціалізуються на наданні послуг необмеженому колу клієнтів щодо реєстрації та управління компаніями в Республіці Кіпр - є відвертою маніпуляцією, адже за такою логікою ледь не всі компанії на Кіпрі, що обслуговуються певним сервісним провайдером можна назвати пов’язаними між собою. А це просто є абсурдним.

Автори також нагадують і про більш ранішні публікації, що вийшли в низці ЗМІ та телеграм каналах "про сплату податків рф" і фінансуванні країни-агресорки, британською компанією JKX Oil&Gas, яка начебто контролюється Боголюбовим.

Насправді JKX Oil & Gas ніколи не контролювалась Боголюбовим. Так, у 2014 році компанія Eclairs Group Limited (EGL), одним з бенефіціарних власників якої є Геннадій Боголюбов, дійсно придбала акції JKX Oil & Gas, як і інші 800+інвесторів. Але 30 травня 2015 року рішенням Ради Директорів повноваження компанії Eclairs Group Limited голосувати своїми акціями були призупинені. Тому з цього моменту Геннадій Боголюбов юридично не мав жодної можливості впливати на управлінські рішення компанії JKX.

По-друге, JKX Oil & Gas створила дочірню компанію в росії ще до того, як Боголюбов став опосередкованим власником її акцій.

І по-третє, після повномасштабного вторгнення компанія JKX Oil & Gas доєдналася до міжнародних санкцій і самоусунулася від будь-якого контролю над російськими активами. Група JKX заявила, що починаючи з березня 2022 року, не здійснювала жодного контролю чи впливу на російські компанії. І якраз цю тезу підтверджено фактами – Група JKX виключила інформацію про російські активи з групової фінансової звітності, яка була подана в Державний реєстр компаній Королівства Британії ще у 2022 році.

Схожа ситуація відбулася й з заявою одного з видань про начебто переказ коштів Геннадієм Боголюбовим на рахунки компанії Marks and Sokolov LLC (Cilia), коли ця компанія сплачувала податки в росії. Публікацію поширили кілька медіа, при цьому навіть не звернувши увагу, що в тексті автор посилається на ухвалу Суду, яка взагалі не стосується Боголюбова: його прізвище навіть жодного разу не згадується. Більше того, документ стосується не шахрайства, ні відмивання коштів, а суто визначення розміру застави до одного з колишніх акціонерів АТ КБ "Приватбанк" Коломойського. Варто зауважити, що про "перерахування коштів" Боголюбовим не йдеться в жодних матеріалах перевірок, чи то матеріалах кримінальних проваджень, чи судових рішеннях.

Також нещодавно у деяких медіа з’явилися публікації із звинуваченням Боголюбова у "відмиванні грошей через особисті банківські рахунки" з посиланням на матеріали розслідування ОCCRP 2019 року. Через 5 років дехто продовжує цитувати припущення представників Приватбанку при тому, що судовий спір розглядається на цей час у Високому суді Лондона та до теперішнього часу рішення у цій справі не винесено.

В цілому варто зауважити, що ми маємо справу з черговим етапом інформаційної кампанії, розгорнутої проти Геннадія Боголюбова, коли в хід ідуть як вже звичні кліше, на кшталт "вивели" чи "відмили" кошти Приватбанку, так і відносно нові спроби пов’язати Геннадія Боголюбова з країною агресором з метою посилення негативного ефекту інформаційних атак.