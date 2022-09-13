Проти "Росатома" потрібно запроваджувати санкції, особливо після подій на Запорізькій АЕС – Кулеба

Проти "Росатома" є всі підстави застосувати санкції, але є країни в ЄС, які проти цього, каже очільник МЗС України.
Україна намагатиметься переконати європейські країни запровадити санкції проти "Росатома".
Про це очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю РБК Україна.
"Ми будемо просувати тезу президента Зеленського про те, що потрібно заводити під санкції "Росатом", особливо після подій на Запорізькій АЕС, на якій присутні не лише російські військові, але і працівники Росатома, які, по суті, здійснюють злочинну діяльність", - сказав Кулеба.
Він додав, що є всі підстави застосувати санкції проти них, але є країни в ЄС, які проти цього.
"Будемо з ними працювати", - резюмував він.
Очільник МЗС пояснив, чому росіяни захопили Запорізьку АЕС. За його словами, окупанти мають дві цілі.
"Ціль №1 – вибити ЗАЕС із енергетичної системи України, порушивши наш енергетичний баланс, відповідно погіршивши енергетичну безпеку України напередодні зимового сезону", - сказав він.
Друга ціль – тиск на Європейський Союз. Росія перекриває газові потоки, щоб країни ЄС шукали інші шляхи для збільшення потужностей електроенергії.
"Який найпростіший шлях для європейців отримати додаткові обсяги електроенергії? Збільшити імпорт з України завдяки тому, що ми є частиною ENTSO-E – європейської електричної мережі – і можемо реально вирішити низку проблем в таких країнах, як Польща та інших, в плані енергетичної безпеки. Що робить будь-яка країна в світі, коли у неї погіршується внутрішній енергобаланс? Вона закриває експорт, ось і все. Тобто вибиваєш ЗАЕС, порушуєш енергетичний баланс України, Україна починає закривати експорт, погіршується енергобаланс Європи, ситуація в Європі стає ще гіршою з точки зору енергетичної безпеки, цін і далі настають відповідні політичні та соціальні наслідки", - пояснив очільник МЗС.
Нагадаємо:
- 4 березня російські війська захопили Енергодар Запорізької області — місто, в якому розташована АЕС, саму станцію обстріляли.
- 21 липня стало відомо, що російські окупанти розмістили військову техніку, вибухівку та зброю вже в машинній залі енергоблока АЕС.
- Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що Запорізька атомна електростанція повністю вийшла з-під контролю агенції, принципи ядерної безпеки на станції порушені.
- Військові РФ все ще залишаються на ЗАЕС зі зброєю та боєприпасами.
- Четверо представників МАГАТЕ залишили ЗАЕС, двоє залишилися на постійній основі.
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