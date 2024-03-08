Проти росіян та сексизму: як українські жінки воюють на передовій

Жінки-військові в Україні кажуть, що війна змінює у суспільстві уявлення про силу, здібності та цінність жінки, але зміни не відбуваються одразу.

Війна, армія, бойові дії, передова — все це традиційно розглядається як "чоловічий світ", незважаючи на численні офіційні та неофіційні внески, які жінки робили як на полі бою, так і на домашньому фронті в конфліктах протягом століть.

Проте роль жінок у війні швидко змінюється в сучасну епоху, особливо в Україні, де вторгнення Росії спонукало тисячі жінок записатися і служити в армії, як на передовій, так і на небойових ролях.

Про це йдеться у матеріалі CNBS.

У жовтні минулого року Міністерство оборони України заявило, що майже 43 000 жінок зараз служать в армії, що на 40% більше, ніж 2021 року до повномасштабного вторгнення Росії.

Сексизм та дискримінація в армії

Жінки-військові в Україні кажуть, що війна змінює у суспільстві уявлення про силу, здібності та цінність жінки, але зміни не відбуваються відразу. Сексизм, упередження та дискримінація все ще поширені і вони відчувають, що постійно повинні доводити себе своїм колегам-чоловікам.

"На полі бою, в силу того, що ти жінка, ти повинна довести свою здатність якісно виконувати бойове завдання. З іншого боку, якщо ти чоловік, тобі не потрібно нічого доводити", – зазначила Ірина Цибух, яка останні чотири роки працює бойовим медичним працівником медичного батальйону "Госпітальєри".

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"Ця дискримінація проявляється в сумнівах командира, який не хоче давати вам важких завдань, тому що боїться, що ви їх не виконаєте, оскільки ви жінка", — сказала вона в коментарях, надісланих електронною поштою CNBC.

Цибух описала свою нинішню роль як "начальника бригади в дуже доброзичливому для жінок відділі", сказавши, що відчуває безпеку та повагу своїх однолітків через високу якість своєї роботи.

"Але мій приклад не впливає на їх загальне упередження щодо жінок. Вони вважають мене та таких, як я, винятком із правил, і вони виберуть для цього завдання чоловіка, а не жінку", - розповіла військова.

Статус українських жінок в армії

Статус українських жінок в армії країни почав істотно змінюватися 10 років тому, коли Росія анексувала Крим і підтримала сепаратистів на Донбасі на сході України. Конфлікт, що тліє в регіоні, виявився передвісником повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Конфлікт на Донбасі став закликом до зброї для багатьох жінок в Україні, оскільки за останнє десятиліття кількість жінок-військовослужбовців зросла більш ніж утричі.2014 року чисельність військовослужбовців-жінок становила близько 14 тисяч осіб, повідомили в Міноборони України.

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До 2020 року їхня кількість зросла більш ніж удвічі – понад 31 000, що становить 15,6% від загальної чисельності персоналу на той час.

За даними міністерства, станом на жовтень 2023 року налічувалося близько 43 000 військовослужбовців, з них приблизно 5 000 на передовій.

Посади для жінок в ЗСУ

У минулому жінки в Збройних силах також були обмежені певними ролями, такими як логістика, зв’язок або медичні ролі, хоча це змінилося за останні кілька років. Міністерство оборони України 2016 року відкрило більше бойових посад для жінок, а 2018 року це було розширено, дозволивши жінкам офіційно служити на таких посадах, як командири піхоти, стрільці бронетехніки та снайпери.

Колишня журналістка та нинішній снайпер Олена Білозерська розповіла CNBC, що деякі дуже фізичні ролі краще підходять чоловікам, але це не заважає жінкам добре виконувати різноманітні військові ролі.

"Звичайно, до мене ставляться не так, як до чоловіків, але це неможливо — принаймні тому, що середня жінка завжди буде фізично слабшою за середнього чоловіка, і це потрібно враховувати",— сказала вона електронною поштою.

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"В іншому жінки-військові нічим не відрізняються від чоловіків... і чим більше жінок добре виконують свої обов’язки, тим краще ставлення до жінок-військових. Звичайно, кардинально ставлення не може змінитися за один день чи навіть рік, це тривалий процес", – сказала вона.

Білозерська змогла побачити цей процес, вперше приєднавшись до добровольчого батальйону 2014 року, коли російські ставленики наступали на сході України.

Вона стала помітною в русі, який закликає до того, щоб жінки могли взяти на себе бойові обов’язки в українських Збройних силах крок, який набув чинності 2016 року і щоб їхня попередня служба була визнана. Білозерська стала офіцером 2018 року, а потім два роки була командиром артилерійського взводу в Донецьку, поки не пішла у відставку 2020 року.

За тиждень до вторгнення Росії 24 лютого 2022 року вона сказала, що вона, її чоловік та інші "брати по зброї" записалися у військову частину в очікуванні вторгнення.

"Від 2022 року вона повернулася до своєї ролі снайпера та досягла легендарного статусу в Україні завдяки своїм здібностям і мужності настільки, що Росія намагалася поширити фейкові новини про її "ліквідацію". Проте вона позитивно ставиться до цього, кажучи, що це означає, що росіяни не забули про неї: "Це означає, що вони бояться",— каже вона.

Кожна жінка в армії має свою історію

Тим не менш, Білозерська має власний досвід дискримінації серед однолітків, зазначаючи, що "кожна жінка в армії має свою історію, навіть кілька, про те, як її кудись не пускали, тому що вона жінка, або що комусь дозволяли робити образливі зауваження”.

"Звичайно, чим довше триває війна, чим більше жінок на передовій, тим краще ставлення, – зазначила Білозерська, – хоча досі є військові, які впевнені, що якщо на передовій немає дівчат, то їхній підрозділ, то дівчат на передовій взагалі немає".

Зміни для жінок-військових у ЗСУ

Тепер жінка в армії може бути водієм, гранатометницею, заступником командира розвідувальної групи, командиром БМП, ремонтником, кулеметником, снайпером тощо. Раніше контракт про проходження військової служби підписували жінки у віці від 18 до 40 років, а для чоловіків таке обмеження не було.

"Тепер контрактниками можуть стати представники обох статей від 18 до 60 років", – зазначили в міністерстві.

Однією з сфер прогресу стали жінки для жінок, і це уніформа, захисне спорядження та основні засоби. До війни Ксенія Драганюк була блогеркою, але зараз керує некомерційною організацією, яка займається розробкою та виготовленням армійського одягу та спорядження відповідних розмірів для жінок.

″Раніше жінки імпровізували різні рішення, шили собі уніформу з місцевими кравцями, змінювали чоловічий одяг або використовували ремені для регулювання. Однак вирішення цих проблем під час повномасштабної війни суттєво вплинуло на продуктивність їхньої служби. Це не завдання, якими слід було обтяжувати військовослужбовців", — розповіла одна з жінок-військових.

Додамо, Центр протидії дезінформації при РНБО назвав повідомлення про мобілізацію жінок "російською пропагандою.

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