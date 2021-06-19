Проти Шарія порушена кримінальна справа про несплату податків і відмиванні доходів

Проти блогера відкрито справу за трьома статтями.

Проти проросійського блогера Анатолія Шарія було відкрито кримінальну справу відразу за трьома статтями - про підробку документів при держреєстрації, відмиванні доходів у великому розмірі та ухиленні від сплати податків. Зараз триває досудове розслідування.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора у відповідь на запит нардепа від "Європейської Солідарності" Олексія Гончаренка.

У запиті до ОГП нардеп поставив запитання з приводу законності придбання Шарієм об'єктів нерухомості за кордоном, а також джерел фінансування його партії.

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У відповідь на це у генпрокурора заявили, що кримінальну справу проти блогера вже відкрито і що запит буде приєднаний до матеріалів цієї справи для подальшої перевірки.

Аналогічний запит був поданий також в Нацагентство щодо запобігання корупції. Там відповіли, що проведений аналіз звіту партії Шарія виявив ознаки порушення порядку фінансування, а саме - подавалися недостовірні відомості, а членські внески вносилися людьми, які не мали на це права.

Матеріали за виявленими фактами НАЗК передало до Нацполіції для подальшого розслідування.

Нагадаємо, Мін'юст подав позов на заборону партії Шарія. Про підозру блогеру, який проживає в Іспанії, СБУ повідомила ще 16-го лютого - за статтею про державну зраду і порушення рівноправності громадян. Слідчі кажуть, протягом 9-ти років Анатолій Шарій фактично був рупором Кремля.

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