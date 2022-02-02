Проти скандального нардепа Трухіна відкрили справу за спробу дати хабар: йому загрожує чотири роки в'язниці

Проти скандального нардепа Трухіна відкрили справу за спробу дати хабар: йому загрожує чотири роки в'язниці

Максимальне покарання, яке "світить" Трухіну - чотири роки позбавлення волі.

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження щодо нардепа Олександра Трухіна, якого виключили із партії "Слуга народу" через відео із аварією за його участю, за фактом пропозиції надання ним неправомірної вигоди.

Про це повідомили Укрінформу у Офісі генпрокурора.

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"Генеральний прокурор внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості щодо пропозиції надання народним депутатом неправомірної вигоди службовій особі правоохоронного органу. Кримінальне провадження розпочато за ч.1 ст. 369 ККУ. Досудове розслідування доручено здійснювати детективам Національного антикорупційного бюро", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, народного депутата Олександра Трухіна 2 лютого виключили з партії "Слуга Народу". Президент України Володимир Зеленський відреагував на його виключення із партії, зауваживши, "усі мають бути рівні перед законом і нести відповідальність за порушення".

Раніше повідомлялося, що депутат від "Слуги народу" Олександр Трухін скоїв ДТП у серпні 2021 року. Внаслідок аварії постраждали шестеро людей, зокрема двоє дітей. За попередньою інформацією, політик нібито був напідпитку, а тест на алкоголь проходити відмовився.

Нещодавно в Мережі опублікували відеозапис з місця ДТП. На кадрах видно, як Трухін намагається домовитися із поліцейським про те, щоб залишити місце ДТП, та обіцяє згодом "знайтися" з правоохоронцем і "віддячити" йому. Розслідування справи триває.

Нардеп Трухін знову став героєм соцмереж

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