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Проти українців почалася фішингова атака: які листи не можна відкривати в месенджерах (фото)

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Проти українців почалася фішингова атака: які листи не можна відкривати в месенджерах (фото)

pixabay.com

Українців застерігають, аби не відкривали листи з прикріпленими файлами невідомого походження.

Проти українців почалася фішингова атака. На електронні адреси громадян надходять листи з прикріпленими файлами невизначеного характеру.

Як повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО, такі розсилання подібних повідомлень можуть надходити і в месенджери.

"Ворожі сили мають на меті отримати доступ до електронних пристроїв українців для збору великого масиву інформації. В жодному разі не відкривайте таких листів та повідомлень. Пам'ятайте про кібергігієну", - попередили у Верховній Раді.

один з листів від хакерів, які відкривати не можна / ©
один з листів від хакерів, які відкривати не можна

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