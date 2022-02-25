Проти українців почалася фішингова атака: які листи не можна відкривати в месенджерах (фото)

Проти українців почалася фішингова атака: які листи не можна відкривати в месенджерах (фото)

Українців застерігають, аби не відкривали листи з прикріпленими файлами невідомого походження.

Проти українців почалася фішингова атака. На електронні адреси громадян надходять листи з прикріпленими файлами невизначеного характеру.

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Як повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО, такі розсилання подібних повідомлень можуть надходити і в месенджери.

"Ворожі сили мають на меті отримати доступ до електронних пристроїв українців для збору великого масиву інформації. В жодному разі не відкривайте таких листів та повідомлень. Пам'ятайте про кібергігієну", - попередили у Верховній Раді.