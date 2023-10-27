Протидія російській дезінформації через державно-приватне партнерство та міжнародну координацію

Росія використовує дезінформацію як частину своєї кампанії активних дій і є зовнішньополітичним інструментом для здійснення згубного впливу, підриваючи довіру до інституцій, міжнародну єдність проти її незаконних дій, а також давні принципи і норми нерозповсюдження ядерної зброї. Стратегія інформаційної безпеки України до 2025 року та План дій до неї були розроблені з метою виявлення та протидії російським дезінформаційним кампаніям та посилення інформаційної стійкості громадськості до дезінформаційних наративів.

Уряд України на національному рівні також відреагував на цей пріоритет національної безпеки, створивши Кластер інформаційної стійкості та протидії дезінформації.

Мета кластеру - об'єднати українські зацікавлені сторони з державного та приватного секторів для дослідження та розробки рішень щодо протидії російській дезінформації. Але для боротьби з мережею потрібна мережа, і сьогодні ми розповімо вам історію однієї державної компанії, яка добровільно долучилася до такої важливої справи.

Співзасновник і директор з експертизи з MANTIS Analytics Антон Тарасюк розповів, що Mantis Analytics - це платформа на основі штучного інтелекту, яка здійснює прослуховування інформаційного простору в режимі реального часу. Наш фокус - управління фізичними та інформаційними ризиками. “Ми народилися як волонтерська ініціатива після початку повномасштабної війни з боку Росії. Початковою метою було допомогти Уряду України з інструментами штучного інтелекту для боротьби з російською дезінформацією. Ми продовжуємо цю роботу і сьогодні”, - додав Тарасюк.

За його словами, вся команда базується в Україні. “Ми переважно технічні спеціалісти, айтішники. Команда складається з найкращих талантів у сфері штучного інтелекту та машинного навчання Східної Європи. А народилися ми як волонтерська ініціатива. Пам’ятаєте «атмосферу» перших місяців вторгнення? Кожен хотів якось долучитися до опору. Як сказав мені один наш інженер з машинного навчання: «Ось я сиджу у своїй квартирі й штучним інтелектом створюю футболки для міжнародної розважальної компанії. Поки моє місто бомблять. Ми можемо зробити більше за допомогою штучного інтелекту, який є найпотужнішим інструментом на Землі». З цього відчуття все почалося”, - сказав директор з експертизи з MANTIS Analytics.

Робочий процес технології можна розбити на кілька етапів. По-перше, це збір даних. Ми збираємо дані з різних джерел, включаючи соціальні мережі, такі як Telegram, застарілі медіа та інші загальнодоступні платформи. Далі йде етап обробки. У режимі реального часу аналізуються ці дані, розділяючи їх на два різні потоки подій, що нагадує свого роду картезіанський дуалізм. Один потік зосереджується на подіях у фізичній сфері, таких як стихійні лиха, авіаудари, інциденти або збої в роботі комунальних послуг тощо. Інший потік заглиблюється в сферу думок і емоцій, охоплюючи зміни настрою та зміни громадської думки. Після цієї обробки використовуються наші моделі LLM/NLP для отримання надійної та дієвої інформації. Наприклад, визначається маніпулятивні техніки в текстових даних, проводиться аналіз настроїв, надаються підсумки ключових моментів і розкриваються стратегічні наративи.

Останній етап передбачає представлення цієї інформації через інтуїтивно зрозумілий інтерактивний інтерфейс користувача. MVP пропонує два сценарії для цього: інформаційні панелі для історичного аналізу та аналізу тенденцій, а також карти для оперативного моніторингу в реальному часі.

“Ми зосереджені на аналізі інформаційного поля. Надаємо інструменти, які за допомогою штучного інтелекту допомагають швидко реагувати тим, кого залучено до стратегічних комунікацій, менеджменту ризиків та схожих сфер. Наша компанія не займається протидією безпосередньо. Але ми надаємо все, щоб ця протидія, якою займаються відповідні професіонали, була ефективною.

Є багато кейсів, про які ми можемо розповісти, але я можу дати лише один останній приклад. Про дезінформаційну кампанію, яка поширювалася через російський інформаційний простір. Ця кампанія спиралася на сфальсифіковані цитатами, які були приписані Сергію Волинському ("Волина"), відомому українському морпеху. Інформація, на якій ґрунтувалися ці цитати, начебто надійшла з інтерв'ю з турецькою газетою. Пізніше все це було спростовано журналістом, якому російська пропаганда приписала це інтерв'ю.

Волинський став відомим як учасник опору під час облоги Азовсталі, подальшого наказу про вихід і перебування в Туреччині.

У цьому "інтерв'ю" містился підроблені заяви про начебто високопоставлених представників військових сил США, які перебували на Азовсталі. Ці заяви є відомим пропагандистським наративом, але жодного підтвердження цього факту не було надано до сьогодні.

Завдяки нашій АІ-системі, ми були одними з перших, хто помітив початок розповсюдження цього наративу. Ми відразу зв'язалися з нашими партнерами та повідомили їх у межах нашого щоденного звітування про ворожі інформаційні кампанії. Це дозволило відреагувати дуже швидко, та стримати розповсюдження шкідливої та хибної інформації. Пізніше, незалежні журналісти ретельно перевірили факти і спростували хибні твердження”, - сказав Антон Тарасюк.

Роль штучного інтелекту в проведенні дезінформаційних кампаній є суттєвою та зростає. Завдяки генеративним технологіям витрати на створення текстового та візуального контенту були зведені до мінімуму, вимагаючи лише базової цифрової грамотності. В такому контексті тільки штучний інтелект може ефективно боротися з штучним інтелектом. Жоден людський ресурс не може працювати з потрібною швидкістю. Тому немає іншого вибору, як використовувати ці технології.

Так, потрібна мережа, щоб боротися з мережею, і кожен внесок має значення. Я б закликав громадський і приватний сектор приєднуватися до ініціативи кластеру, оскільки інформаційна війна так само важлива, як і війна на полі бою!