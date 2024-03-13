Протидія сексуальним домаганням у ЗСУ: на сайті президента зареєстрували петицію

Підписанти звернулися до Верховного Головнокомандувача з проханням сприяти впровадженню вже розробленого механізму, який не встигли втілити до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Українці вимагають від президента впровадити механізм протидії сексуальним домаганням і насильству в Збройних силах України, щоб не залишити безкарними тих, хто чинить насильницькі дії в армії.

Відповідну петицію зареєстрували на сайті Офісу президента 8 березня 2024 року.

На момент публікації звернення до президента України вже підтримали 3424 українців з необхідних для розгляду петиції 25 тисяч.

Ініціаторкою петиції стала ветеранка ЗСУ Катерина Приймак. Вона закликала президента сприяти системній протидії сексуальним домаганням і гендерному насильству у військовій сфері, яка відповідатиме сучасним підходам до управління військовим та цивільним персоналом у Силах оборони держави.

Петицію також підписали громадські організації "Жіночий ветеранський рух", "Юридична сотня", Інститут гендерних програм" та "Експертний ресурс Гендер в деталях".

Катерина Приймак зазначила, що до лав ЗСУ залучено понад 62 тисяч жінок, що є одним з найбільших відсотків серед армій світу.

"Але проблеми, пов’язані із сексуальними домаганнями у військовій сфері, залишаються нерозв’язаними. Від сексуальних домагань страждають не лише жінки, але й чоловіки", — наголосила ветеранка.

В тексті петиції згадуються результати дослідження "Невидимого батальйону", під час проведення якого були зафіксовані десятки випадків правопорушень в армії, які пов'язані з сексуальними домаганнями та насильством за ознакою статі. зазначається, що зловмисники у цих випадках залишилися безкарними через брак дієвих механізмів протидії. Крім того, у низці випадків сексуальні домагання стати підставою для звільнення постраждалої особи з лав ЗСУ, тобто сприяли втраті кваліфікованих кадрів.

"Варто зауважити, що наявні механізми протидії та розслідувань випадків сексуальних домагань, насильства за ознакою статі не є ефективними, адже не адаптовані під низку особливостей таких ситуацій", – йдеться в петиції.

Підписанти також зазначили, що до початку повномасштабного вторгнення за участі радниці головнокомандувача ЗСУ з гендерних питань, та громадських організацій "Юридична сотня", "Інститут гендерних програм" та "Жіночий ветеранський рух" було розроблено детальний алгоритм ідентифікації випадків сексуального домагання, порядок реагування, розслідування та службової перевірки. Проте Генштаб не встиг впровадити цей алгоритм до початку війни та призначити людей на посади підрозділу гендерної інтеграції в Апараті Головкома ЗСУ, хоча відповідна інструкція була узгоджена з усіма командуваннями.

Підписанти зауважили, що президент є Верховним Головнокомандувачем, тому вони просять його сприяти якнайшвидшому впровадженню механізму реагування на повідомлення про сексуальні домагання, насильство за ознакою статі в ЗСУ.

Нагадаємо, петиція щодо запровадження виплат мобілізованим вінничанам набрала достатню кількість голосів. Тепер її має розглянути Вінницька міська рада.

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