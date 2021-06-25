Протидія штаму “Дельта”: іноземцям з 4 країн на кордоні з Україною проводитимуть експрес-тести

Протидія штаму “Дельта”: іноземцям з 4 країн на кордоні з Україною проводитимуть експрес-тести

Список країн буде оновлюватися залежно від епідемічної ситуації.

В Україні запроваджують контроль стану здоров’я людей, прибулих із країн, де поширений особливо небезпечний штамп коронавірусу “Дельта”. Як повідомили у пресслужбі МОЗ, нові правила при перетині кордону для іноземців із 4 країн починають діяти з 2 липня.

Відповідно до рішення уряду, в пунктах пропуску через державний кордон буде відкрито спеціальні пункти тестування на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Тести будуть обов’язковими для осіб, які прибули з Індії, Великої Британії, Російської Федерації та Португалії або перебували на їхній території не менше семи днів протягом останніх 14.

“За наявності негативного результату їм дозволять потрапити в Україну”, - зазначили в МОЗ.

Якщо результат тесту буде позитивним, такі особи підлягають обов’язковій самоізоляції або обсервації. Їхній супровід до санітарної зони, звідки вони повинні відправитися до місць обсервації чи до закладів охорони здоров’я для їх госпіталізації, будуть здійснювати працівники Національної поліції. Санітарні зони облаштовуються поза межами території пунктів пропуску (пунктів контролю) через державний кордон.

"Список країн буде переглядатися та оновлюватися в залежності від епідемічної ситуації. Нові норми будуть діяти з 2 липня 2021 року”, - зазначили в МОЗ.

Нагадаємо, що особи, які перетинають контрольно-пропускні пункти з окупованими територіями, також мають пройти обов'язкове ПЛР-тестування. Нацполіція посилить контроль за дотриманням самоізоляції.

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