Протиепідемічні заходи діють: у Вінницькій ОВА розповілии про ситуацію з гепатитом А

Сьогодні у Вінницькій області зафіксовано 247 повідомлень про захворювання на гепатит А. У стаціонарах перебуває 117 пацієнтів.

Про це в ефірі телемарафону сказала заступниця директорки департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької ОВА Тетяна Бондаренко.

Збільшення пацієнтів призупинено

Водночас вона зауважує, що ті протиепідемічні заходи, які впроваджувалися в області, на сьогодні дають певний позитивний ефект.

"Активний приріст, активне збільшення пацієнтів все-таки призупинено. Практично 99% пацієнтів мають або легкий, або середній перебіг", – зазначила Бондаренко.

Наразі конкретно одне джерело інфікування людей не з'ясовано. Як акцентує фахівчиня, проведена дуже велика робота, обстежено 100 джерел водопостачання. Крім того, перевіряють працівників організацій з постачання води, виробництва харчових продуктів, а також на ринках й інших містах торгівлі.

Нагадаємо, в МОЗ України заявили, що спалах гепатиту А на Вінниччині визначено як надзвичайну ситуацію на рівні області, і там посилюються протиепідемічні заходи.

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