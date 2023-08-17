Протимінні сітки на пляжах Одеси заплуталися та не захищають відпочивальників: відео

В Одесі на пляжах, які відкрити для відпочивальників, встановили протимінні сітки. Однак вони заплутались і тому не працюють.

Про це повідомив голова організації "Зелений лист" еколог Владислав Балінський.

"Попірнав на інклюзивному пляжі (Caleton) і зафіксував, що ці самі сітки не працюють. Вони заплуталися на більшій протяжності пляжу", – каже Балінський.

Еколог також закликав представників влади полагодити загородження, аби повернути безпеку для відпочивальників.

Думаю, всі чули запевнення О.А Кіпера, що пляжі, відкриті для відпочивальників, повністю безпечні й обладнані протимінними загороджувальними сітками. Знаючи, що програма з моніторингу стану морської води в Одесі існує виключно у вигляді напису "Моніторинг морської та питної води" на сайті міськради, я засумнівався, звісно, й в протиміної безпеці. Попірнав на інклюзивному пляжі (Caleton) і зафіксував, що ці самі сітки не працюють. Вони заплуталися на більшій протяжності пляжу. Хочу, щоб мене правильно зрозуміли, я не проти, щоб люди могли відпочити, а бізнес заробити. Я проти того, щоб популізм та лобізм бізнесу з боку відповідальних чиновників ставив під загрозу безпеку громадян. Організуйте моніторинг морської води з можливістю віддаленого публічного доступу до бази даних, облаштуйте нормальне протимінне загородження і лобіюйте собі на здоров'я. Опубліковано Balinskyy Vladislav Середа, 16 серпня 2023 р.

Нагадаємо, після російського теракту на Каховській ГЕС доступ до пляжів в Одесі та на Одещині був заборонений. У Чорному морі виявили величезну кількість збудників кишкових хвороб, а також личинки гельмінтів. До того ж знизилась солоність води, і за такої умови, плюс високої температури, розмножуються патогенні мікроорганізми.

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