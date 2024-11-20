Протипіхотні міни, HIMARS та Javelin від США: головні новини ночі 20 листопада 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Ворог окупував Нову Іллінку - Deep State Читати далі –>
- Військовий оглядач розповів, які населені пункти окупував ворог Читати далі –>
- Байден схвалив протипіхотні міни для України - WР Читати далі –>
- Україна отримає новий пакет допомоги від США з HIMARS та Javelin – АР Читати далі –>
- Захистили об’єкт критичної інфраструктури у Рівненській області: як три українські військові збили крилату ракету Читати далі –>
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