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Протипіхотні міни, HIMARS та Javelin від США: головні новини ночі 20 листопада 2024 року

Протипіхотні міни, HIMARS та Javelin від США: головні новини ночі 20 листопада 2024 року

ПТРК Javelin може отримати Україна / Фото: armyinform.com.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:

  • Ворог окупував Нову Іллінку - Deep State Читати далі –>
  • Військовий оглядач розповів, які населені пункти окупував ворог Читати далі –>
  • Байден схвалив протипіхотні міни для України - WР Читати далі –>
  • Україна отримає новий пакет допомоги від США з HIMARS та Javelin – АР Читати далі –>
  • Захистили об’єкт критичної інфраструктури у Рівненській області: як три українські військові збили крилату ракету Читати далі –>

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