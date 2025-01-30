Протиправна мобілізація: нардеп розповів подробиці про покарання ТЦК за "бусифікацію"

У Раді кажуть, що законопроєкт про покарання ТЦК та ВЛК підтримали і у Генштабі.

У Верховній Раді зареєстровано новий законопроєкт №12442, який передбачає покарання для співробітників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), а також військово-лікарських комісій (ВЛК) за протиправну мобілізацію. Запровадження кримінальної відповідальності за так звану "бусифікацію", коли військовозобов'язаних доставляють до центрів комплектування із застосуванням сили, за словами одного з народних депутатів, підтримали і у Генеральному штабі ЗСУ.

Про це розповів один із авторів законопроєкту, нардеп Георгій Мазурашу, пише "Телеграф".

У пояснювальній записці до законопроєкту №12442 йдеться про те, що документ "розроблено з метою забезпечення належного виконання уповноваженими особами вимог мобілізаційного законодавства, а також дотримання прав і свобод громадян під час проведення мобілізаційних заходів".

За словами Мазурашу, на спільному засіданні правоохоронного та оборонного комітетів обговорювали "бусифікацію" та інші зловживання під прикриттям мобілізаційної роботи, які негативно впливають на ситуацію в країні. Нардеп розповів, що начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич запропонував запровадження кримінальної відповідальності за порушення законодавства.

"Було звернення генерала Баргилевича з пропозиціями щодо запровадження кримінальної відповідальності за порушення законодавства, вчинені керівниками ТЦК та СП, головами та членами ВЛК", — сказав Мазурашу в коментарі виданню.

Нагадаємо, раніше народний депутат Олександр Федієнко спростовува інформацію про новий законопроєкт щодо відповідальності співробітників ТЦК за порушення мобілізації.