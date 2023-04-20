Противник атакував ударними дронами: на Сході знищили 10 з 11 "шахедів"

Попри будь-які складнощі, Повітряні Сили ЗС України продовжують захищати повітряний простір нашої держави 24/7.

Про це йдеться у соціальних мережах.

Цієї ночі противник знову атакує ударними дронами та керованими авіабомбами.

Підрозділами зенітних ракетних військ повітряного командування "Схід" знищено 10 із 11 «Shahed-136/131».

«Велике прохання не використовувати символіку Повітряних Сил чи недоречні жарти для хайпу, створення мемів із летальними тарілками та іншого. Ми продовжуємо битися за наше небо і землю, і обов’язково переможемо окупанта!

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Усім підрозділам Повітряних Сил дякую за бойову роботу! Разом – до перемоги!», - також нагадали українські військові.

Заграва над Києвом 19 квітня 2023 року: версія Повітряних Сил

За попередньою інформацією спалахи на містом Київ близько 22.30 пов’язані із падінням супутника/метеорита.

Наразі інформація про спалахи на Київщині уточнюється.