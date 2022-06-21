"Противник безславно втік": під Мар'їнкою ЗСУ розгромили окупантів, які пішли на штурм

"Противник безславно втік": під Мар'їнкою ЗСУ розгромили окупантів, які пішли на штурм

На Донеччині російські окупанти продовжують вести наступальні дії на кількох напрямках.

Під Мар'їнкою ЗСУ звели нанівець ворожі спроби штурму, а окупантам після бою довелося накивати п'ятами.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"На Курахівському напрямку зафіксовано авіаудар поблизу Щербаків. Захисники України припинили спроби ворожих штурмових дій в районі Мар’їнки. Противник безславно втік", - лаконічно розповіли про хід бою в Генштабі.

На Бахмутському напрямку, в районах населених пунктів Миколаївка, Вершина та Семигір’я, противник веде наступальні дії, бої тривають. Крім того, ворог цинічно обстріляв цивільну інфраструктуру неподалік Покровського, Миколаївки та Білогорівки.

На Авдіївському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Нью-Йорка.

Здійснив обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Очеретине, Авдіївка, Кам’янка, Нетайлово, Микільське та Оріхове.

Нагадаємо, що окупанти "Градами" обстріляли школу в Авдіївці, заклад згорів.

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