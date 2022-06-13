"Противник має десятикратну вогневу перевагу" - Валерій Залужний про ситуацію на Луганщині

"Противник має десятикратну вогневу перевагу" - Валерій Залужний про ситуацію на Луганщині

На півночі Луганської області російські окупанти сконцентрували головні зусилля.

Росіяни застосовують артилерію і лише в одному Сєвєродонецьку зосередили до 7 БТГ.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час телефонної розмови з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

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"Противник сконцентрував головні зусилля на півночі Луганської області. Він масово застосуває артилерію і, на жаль, має десятикратну вогневу перевагу. Але, попри все, ми продовжуємо утримувати позиції. Кожен метр української землі там политий кров‘ю, але не тільки нашою, а й окупанта", - зазначив Залужний.

Він додав, що складною залишається ситуація у місті Сєвєродонецьк.

"Туди ворогом було перекинуто до 7 батальйонно-тактичних груп. Незважаючи на щільний вогонь, нам вдалося зупинити противника", - сказав Валерій Залужний.

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