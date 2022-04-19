Противник наступає та створює вогневі позиції: ранкове зведення Генштабу станом на 19 квітня

Противник наступає та створює вогневі позиції: ранкове зведення Генштабу станом на 19 квітня

На території Донецької та Луганської областей захисниками України за минулу добу відбито сім атак ворога.

В Україні розпочалася 55 доба російськовго вторгнення в Україну.

Про те, як минула 54-та проінформували у Генштаб ЗСУ.

Загалом майже по всіх напрямках противник веде наступальні та штурмові дії.

У Східній оперативній зоні противник намагається продовжувати наступальні дії з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей, а також утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом.

Окупанти продовжують ракетно-авіаційні удари по цивільних об’єктах на всій території України.

У Слобожанському та Донецькому операційних районах агресор проводить наступальні та штурмові дії на окремих напрямках.

Також окупанти продовжують перекидати озброєння до України з центральних і східних регіонів Ф та підрозділи забезпечення. Також окупанти розгортають логістичні центри та створюють польові бази ремонту і відновлення пошкодженої техніки.

На Слобожанському напрямку противник частково блокує Харків та здійснює перекидання додаткових зенітних ракетних дивізіонів ЗРК “Тор” до Харківської області. Водночас, у прикордонних з Україною районах Бєлгородської області, для прикриття основних пунктів управління, a також тилових районів розгорнуто зенітні ракетні дивізіони С-400 та С-300.

На Ізюмському напрямку ворог веде наступальні дії на лівому березі річки Сіверський Донець. Для підтримки наступальних дій угруповання на зазначеному напрямку противник створив систему основних та запасних вогневих позицій для реактивної та ствольної артилерії.

На Донецькому і Таврійському напрямках російські окупанти активізували наступальні дії уздовж всієї лінії зіткнення.

Основні зусилля ворога зосереджені на прориві оборони наших військ у Луганській та Донецькій областях, а також встановленні повного контролю над містом Маріуполь. У Запорізькій області триває зосередження підрозділів окупаційних військ у визначених районах.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля ворог зосереджує на виході до адмінмежі Херсонської області. З метою покращення тактичного положення окупанти намагаються вести наступальні дії в районі населеного пункту Олександрівка. Противник не припиняє обстріли цивільних об’єктів у місті Миколаєві.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін не фіксується.

"Республіка білорусь продовжує надавати свою територію для завдання авіаційних ударів по території України та ведення розвідки об’єктів на нашій території. За наявною уточненою інформацією втрати 126-ї бригади берегової оборони чорноморського флоту складають до 75%. 810-а окрема бригада морської піхоти чорноморського флоту втратила 158 військовослужбовців вбитими, близько 500 пораненими, а 70 осіб вважаються зниклими безвісти. Значна частина військовослужбовців зазначених бригад написала рапорти на відмову від участі у так званій "спеціальній операції", - розповідають у Генштабі.

На території Донецької та Луганської областей захисниками України за минулу добу відбито сім атак ворога, знищено 10 танків,18 одиниць броньованої та 8 одиниць автомобільної техніки, 1 артилерійську систему, а також міномет противника з розрахунком.

Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу було уражено сім повітряних цілей: один літак, чотири БПЛА та дві крилаті ракети.

Нагадаємо, віцепрем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук звернулася до керівництва РФ з вимогою негайно відкрити гумкоридор із Маріуполя. Україна також вимагає "термінового гуманітарного коридору з території комбінату "Азовсталь" для жінок, дітей та інших цивільних осіб".

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