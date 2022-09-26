Противник не полишає спроб облаштування нових переправ на Каховському напрямку

Ситуація в операційній зоні на південнобузькому напрямку стабільно складна, але контрольована.
Про це інформує оперативне командування «Південь».
Противник у спробах протистояння нашим активним діям вишукує різноманітні варіанти. Поблизу Архангельського диверсійно-розвідувальною групою до 10 осіб намагався перевірити міцність наших позицій. Внаслідок бою зазнав втрат і відступив.
По рубежу потенційного просування українських підрозділів здійснює мінування протипіхотними та протитанковими мінами.
Для забезпечення можливостей підтягування резервів та запасів, в тому числі з тимчасово окупованого Криму, не полишає спроб облаштування нових переправ, зокрема і на Каховському напрямку.
Нагадаємо, 23 вересня російські війська атакували Одесу іранськими дронами-камікадзе з акваторії Чорного моря.
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