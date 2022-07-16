Противник пробує добити ті залишки техніки, що покинуті ними на острові Зміїному: деталі

Парою тактичних бомбардувальників Су-24 противник здійснив спробу добити ті залишки техніки, що покинуті ними на острові Зміїному.

Про це пише оперативне командування «Південь».

З українського боку втрат не було, а ворожий літак повертався для проведення дорозвідки результатів свого удару по о. Зміїний.

Вдень, ще не розчищені від ранішнього обстрілу житлові квартали Баштанки зазнали повторного обстрілу п’ятьма реактивними снарядами РСЗВ “Смерч”. Людських втрат немає.

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Важкою 152 мм ствольною артилерією був ранком обстріляний Зеленодольськ. Влучання зафіксовано в паркову зону санаторно-профілактичного комплексу та на території ліцею. Кілька будинків навкруги пошкоджено. Критичних руйнувань, втрат цивільних немає.

Нагадаємо, російські війська також 13 липня парою винищувачів Су-27 намагалися здійснити бомбардування острова Зміїний. Проте тоді бомби впали в море біля острова.