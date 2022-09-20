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Противник продовжує зосереджувати оборонні зусилля та намагається втримати захоплені території: яка ситуація на півдні

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Противник продовжує зосереджувати оборонні зусилля та намагається втримати захоплені території: яка ситуація на півдні

Фото: Associated Press

Ситуація в операційній зоні залишається стабільно напруженою, але контрольованою.

Про це інформує оперативне командування «Південь».

Противник продовжує зосереджувати зусилля на організації оборони та спробах втримати захоплені території. Намагається зірвати активні дії Сил оборони, обстрілює позиції українських військ вздовж лінії зіткнення. На окремих напрямках проводить заходи щодо перегрупування своїх підрозділів, вводить резерви, активізує повітряну розвідку.

З метою покращення тактичного положення, ворог намагався провести штурмові дії силами до мотострілецького взводу в напрямку Давидів Брід – Білогірка. Вчасно виявлений та зупинений артилерійським вогнем. З втратами відступив.

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Автор
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Дата публікації
Перегляди
493
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